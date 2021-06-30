Свечи от комаров, тушь для супердождя и другие косметические новинки, которые появились на полках в июне.

Тинт Shades of You

Относительно бюджетный продукт с яркими оттенками, которые наконец можно использовать одновременно и для губ, и для глаз.

Цена 532 р.
Палетка теней Urban Decay x Prince Let’s Go Crazy

Настоящий purple rain из глиттерных теней и металликов.

Цена 6000 р.
Тушь для ресниц MAC Magic Extension

Внутри туши — множество ворсинок, которые цепляются за ресницы, чтобы сделать их длиннее и пышнее.

Цена 1950 р.
Рассыпчатые румяна Givenchy Prisme Libre

Полупрозрачные оттенки, которые удачно смотрятся на коже и самостоятельно, и в квартете.

Цена 4085 р.
Сахарный скраб для тела L’Occitane «Вербена-цитрус»

Помимо всех очевидных плюсов (текстура и запах), этот скраб умеет еще и охлаждать кожу. Но будьте осторожны с чувствительными местами.

Цена 2490 р.
Сет антимоскитных свечей Windsor’s Soap

Эфирные масла в составе свечей действуют почти так же, как натуральные спреи от насекомых, только в нашем случае запах не нравится только комарам.

Цена 3990 р.
Бальзам для губ Givenchy Le Rose Perfecto

Мраморная текстура бальзама придумана не только для красоты: светлые участки отвечают за то, чтобы губы были достаточно напитаны.

Цена 3060 р.
Бальзам для губ Buxom PowerPlump

Будьте готовы к ментольному покалыванию и крепко цепляющемуся за губы оттенку.

Цена 1449 р.
Водостойкая тушь Catrice Lift Up Volume & Lift

Заменит керлер тем, кто так и не наловчился им управляться, и переживет даже внезапный московский супердождь.

Цена 535 р.
Шампунь Redken Acidic Bonding Concentrate

Бондинг-комплекс, который еще пару лет назад считали исключительно профессиональным ингредиентом, теперь можно ввести в ежедневный уход за волосами.

Цена 2300 р.