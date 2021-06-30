Свечи от комаров, тушь для супердождя и другие косметические новинки, которые появились на полках в июне.
Относительно бюджетный продукт с яркими оттенками, которые наконец можно использовать одновременно и для губ, и для глаз.
Настоящий purple rain из глиттерных теней и металликов.
Внутри туши — множество ворсинок, которые цепляются за ресницы, чтобы сделать их длиннее и пышнее.
Полупрозрачные оттенки, которые удачно смотрятся на коже и самостоятельно, и в квартете.
Помимо всех очевидных плюсов (текстура и запах), этот скраб умеет еще и охлаждать кожу. Но будьте осторожны с чувствительными местами.
Эфирные масла в составе свечей действуют почти так же, как натуральные спреи от насекомых, только в нашем случае запах не нравится только комарам.
Мраморная текстура бальзама придумана не только для красоты: светлые участки отвечают за то, чтобы губы были достаточно напитаны.
Будьте готовы к ментольному покалыванию и крепко цепляющемуся за губы оттенку.
Заменит керлер тем, кто так и не наловчился им управляться, и переживет даже внезапный московский супердождь.
Бондинг-комплекс, который еще пару лет назад считали исключительно профессиональным ингредиентом, теперь можно ввести в ежедневный уход за волосами.