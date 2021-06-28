Немецкий спортивный бренд выпускает очередную коллаборацию с Haribo. Вслед за совместным релизом кроссовок Street Rider и CA Pro стороны переосмыслили классическую модель Puma — Suede.

На выбор доступно три яркие расцветки — под стать фирменным мармеладным медвежатам — красная, желтая и зеленая. Пара сохранила верх из мягкой замши, а также получила специальный брендинг, декоративную фигурку в форме медведя и полупрозрачную подошву.