Самый сладкий релиз лета.
Немецкий спортивный бренд выпускает очередную коллаборацию с Haribo. Вслед за совместным релизом кроссовок Street Rider и CA Pro стороны переосмыслили классическую модель Puma — Suede.
На выбор доступно три яркие расцветки — под стать фирменным мармеладным медвежатам — красная, желтая и зеленая. Пара сохранила верх из мягкой замши, а также получила специальный брендинг, декоративную фигурку в форме медведя и полупрозрачную подошву.
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Релиз второй коллаборации Puma и Haribo запланирован на 2 июля. Купить кроссовки можно будет у избранных ретейлеров бренда по всему миру. Любая пара обойдется в 80 долларов. Дата релиза в России пока неизвестна.
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