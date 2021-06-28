Бургер-подставка, бутерброд-поднос и еще 11 интересных вещей.

Бутылка со стаканом Maison Balzac

Идеальная пара для жаркого лета.

Цена 5849 р.
Костер Truffle Bee

Рассказываем, костером называют специальную подставку под чашку или стакан. Такая тканевая и с вышивкой отлично подойдет под чайную пару Gucci.

Цена 1300 р.
Подстаканники Rivers

Набор подстаканников в виде бургера можно еще использовать как детскую игрушку.

Цена 4409 р.
Очиститель воздуха Dyson HP08

Новый датчик определяет потенциально опасные соединения, а некоторые из них, например формальдегид, нейтрализует.

Цена 49 990 р.
Банка для хранения Arket

Банка со странной крышкой как альтернатива скучным прозрачным баночкам из идеальных квартир на Pinterest.

Цена 2900 р.
Тарелка Seletti

Японское искусство кинцуги и несколько разношерстных тарелок, которые вы могли бы найти на антресолях.

Цена 5343 р.
Пепельница Stussy

Когда вызвал Пиковую даму, а она курит.

Цена 3045 р.
Ваза Hay

Если бы у Жакмюса была линия для дома, там точно бы прописался такой стакан.

Цена 6440 р.
Деревянный пестик и ступка Zara Home by Cédric Grolet

Кондитер Седрик Гроле (не заходите в его инстаграм на голодный желудок) выпустил коллекцию ну очень роскошных кухонных изделий.

Цена 3299 р.
Миска для кошки Alessi

Милая сдвоенная миска для капризных котов — ее сложно подвинуть или уронить.

Цена 6078 р.
Стаканы IKEA

Олицетворение прически маллет, только среди посуды: внизу «бабушкин» хрусталь, сверху скандинавский минимализм.

Цена 399 р.
Подставка для украшений Via Ceramics

Хотя подставка и называется «Облепиха», больше похоже на утренний тост с маслом и джемом.

Цена 1000 р.
Туалетный столик La Redoute Interieurs

Компактное место для бьюти-ритуалов, которое подойдет для небольшой комнаты.

Цена 17 039 р.