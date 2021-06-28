Бургер-подставка, бутерброд-поднос и еще 11 интересных вещей.
Рассказываем, костером называют специальную подставку под чашку или стакан. Такая тканевая и с вышивкой отлично подойдет под чайную пару Gucci.
Набор подстаканников в виде бургера можно еще использовать как детскую игрушку.
Новый датчик определяет потенциально опасные соединения, а некоторые из них, например формальдегид, нейтрализует.
Банка со странной крышкой как альтернатива скучным прозрачным баночкам из идеальных квартир на Pinterest.
Японское искусство кинцуги и несколько разношерстных тарелок, которые вы могли бы найти на антресолях.
Милая сдвоенная миска для капризных котов — ее сложно подвинуть или уронить.
Олицетворение прически маллет, только среди посуды: внизу «бабушкин» хрусталь, сверху скандинавский минимализм.
Хотя подставка и называется «Облепиха», больше похоже на утренний тост с маслом и джемом.
Компактное место для бьюти-ритуалов, которое подойдет для небольшой комнаты.