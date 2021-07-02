Правда ли в глянце токсичные отношения? Редакторов заваливают подарками? Они вообще успевают работать между завтраками и командировками?

В этом году фильму «Дьявол носит Prada» исполнилось 15 лет, а вопросы к внутренней кухне модных СМИ все те же, что и в год выхода картины. Но теперь ответы на них можно найти не в кино, а в социальных сетях: личные инстаграмы редакторов — это возможность заглянуть за кулисы и узнать, чем же на самом деле живет глянец. «Афиша Daily» собрала аккаунты работников международных модных медиа — от привычного Vogue до авангардного Dazed.

Лорен Валенти Vogue

Инстаграм старшего бьюти-редактора американского Vogue выглядит ровно так, каким его представляют себе люди не из индустрии моды: бесконечные завтраки, обеды и ужины с шампанским и устрицами, кинематографичные виды Нью-Йорка, а также эффектные селфи и модные луки Лорен. Хайлайты под названиями «Париж» и «Милан», где, скорее всего, собраны кадры из командировок, соответствуют образу. В общем, не стоит подписываться, если вы с подозрением относитесь к работникам глянца. Но точно становитесь фолловером, если только начинаете карьеру в модной индустрии и ищете дополнительную мотивацию не сорваться после 14-часового рабочего дня и низкой оплаты труда.

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Сара Кинонен Allure

Лента бьюти-директора Allure выглядит полной противоположностью редактора выше: здесь и обложки новых номеров журнала, и селфи с макияжем или уходом, и фотоотчеты с пресс-дней у бьюти-брендов. Но интереснее всего — хайлайты. В «Избранном» у Сары можно найти неочевидные советы по хранению косметики: например, на двери ванной она организовала дополнительную полку для банок, а парфюмы хранит на передвижных столиках из IKEA. Здесь же есть советы по лечению выпадения волос после коронавируса, обзоры на косметику и ссылки на статьи Allure. Ну и куда без хайлайта с котиком.

Эмма Хоуп Оллвуд Dazed

Инстаграм-аккаунт экс-редактора Dazed выглядит соответственно духу журнала, в котором Эмма раньше отвечала за моду, а сейчас сотрудничает с ним в качестве креативного консультанта, — ярко, дерзко и вне растиражированных трендов. В ленте девушки — модные селфи в зеркале, распаковки заказов, бэкстейджи фешен-шоу, интервью с коллегами по цеху и другие обязательные атрибуты жизни редактора моды. Нажимайте «Подписаться», если хотите знать, где и как создаются настоящие тенденции, а не слушать советы инстастилистов.

Джессика Матлин Harper’s Bazaar

Страница бьюти-директора Harper’s Bazaar — идеальная комбинация личного и рабочего контента. Детские фото перемежаются тут с журнальными материалами, а снимки с братом чередуются со скриншотами виртуальных пресс-дней. Кстати, Джессика также является соведущей подкаста о красоте Fat Mascara — обязательная подписка для бьюти-энтузиастов.

Марк Геринг 032c

Источник вдохновения для стилистов съемок и просто модников: в аккаунт фешен-директора 032c могут прийти как профессионалы индустрии, чтобы вдохновиться на собственные съемки, так и подписчики, которые ищут новые идеи для луков. Марк удовлетворяет интересы обоих категорий, регулярно показывая эдиториалы для журнала и свои безумные образы.

Пенни Мартин The Gentlewoman

Пенни — пример шеф-редактора, который любит свою работу больше, чем делать модные селфи в зеркало, так что по ее аккаунту даже не сразу поймешь, как она выглядит. Зато здесь много разворотов журнала The Gentlewoman, скриншотов виртуальных показов, архивных видео с Кейт Мосс для вдохновения. И чуть-чуть личной жизни: например, здесь есть снимки из путешествий. А это фото в свитере в катышках доказывает, что менять один шикарный лук на другой, как это делают в офисе Миранды Пристли, совсем необязательно.

Майя Алена Аллен InStyle

Еще один аккаунт, где богемные завтраки и отпуск в Калифорнии существуют одновременно со съемками журнальных шоу и релизом новых обложек. Одновременно с этим Майя активного поддерживает people of color (термин, использующийся для обозначения людей с любым другим цветом кожи, кроме белого. — Прим. ред.), причем не только на личной странице, но и в журнале.

Ибрахим Камара Dazed

Обязательная подписка примерно для всех работников модной индустрии. Страница шеф-редактора Dazed выглядит скорее как портфолио: тут все его эдиториалы для Dazed, а также луки с показов модных брендов, где Камара работает как стилист, например образы для мужских отделов Burberry или Erdem. Из интересного — бэкстейджи со съемок как возможность заглянуть во внутреннюю кухню креативных команд.