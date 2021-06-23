Косметика, которая точно не будет лишней, пока термометр показывает +30

La’dor Tea Tree Scalp Clinic Hair Pack Маска для кожи головы с чайным деревом

Чайное дерево часто добавляют в косметику в качестве успокаивающего кожу ингредиента. Самостоятельно мешать шампунь или маску с каплями из аптеки не стоит — можно спровоцировать аллергию или заработать ожог. А вот готовых формул опасаться не стоит — здесь над грамотной концентрацией поработали технологи. Эта маска не только оставит после себя приятный холодок, но и здорово очистит кожу головы.

Купить за 1080 ₽

Dermalogica Cooling Aqua Jelly Охлаждающий увлажняющий гель для лица

Максимально легкая текстура для тех, кто знает, что жирной коже увлажнение необходимо всегда и даже летом. Внутри — сложные ингредиенты, не свойственные подобным невесомым средствам. К примеру ретинолоподобный комплекс, снижающий вероятность высыпаний, но не истончающий кожу.

Купить за 2580 ₽

Shingmulnara Jeju Sparkling Water Охлаждающий увлажняющий гель для лица

Остров Чеджу — Клондайк производителей корейской косметики. Добрую часть природных ингредиентов добывают там (ну или по крайней мере пишут, что добывают). В этот освежающий крем-сорбет для лица, который может заменить и базу под макияж, добавили термальную воду с чудо-острова.

Купить за 1903 ₽

Clarins SOS Primer Icy Охлаждающая база под макияж

Технологи Clarins решили комплексно подойти к проблеме кожи, склонной к покраснению. Во-первых, охлаждающие компоненты обращают этот процесс (а если положить средство на ночь в холодильник, то магия произойдет быстрее). Во-вторых, зеленоватый оттенок базы перекрывает оставшиеся покраснения.

Купить за 3040 ₽

Lancome Confort Rose Sorbet Охлаждающая база под макияж

Маска-криокамера обещает сначала оживить вашу кожу, а после заморозить ее в таком свежем виде. Важный момент: не растирайте средство по лицу, а наносите хлопками и не бойтесь переборщить.

Купить за 2906 ₽

Shiseido Sports Invisible Protective Mist SPF 50+ Освежающий солнцезащитный спрей

Кажется, производители санскринов поняли, как заставить всех действительно обновлять защитный слой каждые два часа, как это положено для полноценного эффекта, — добавить в состав немного свежести, чтобы каждое распыление было в удовольствие.

Купить за 1799 ₽

Lush «Тингл» Кондиционер для тела

Предупреждаем, этот кондиционер для тела действительно бодрит, так что лучше аккуратно обходить самые чувствительные зоны. В остальном «Тингл» — замена будильника для тех, кто уже встал, но еще не проснулся.

Купить за 1800 ₽

L’Occitane «Вербеновый сорбет» Охлаждающий гель для тела

Вариант для менее экстремальных пользователей стоит поискать в L’Occitane. Бренд каждый год добавляет что‑то новое в свою самую летнюю линейку «Вербена», а в последнее время разбавляет выпуски охлаждающими средствами, как этот легкий гель или его собрат с кактусом.

Купить за 950 ₽

The Body Shop «Перечная мята» Освежающий спрей для ног

Один из главных любимчиков постоянных покупателей марки. Спрей делает все, что нужно — легко распыляется, не остается липкой пленкой, освежает в жару или после долгих прогулок. Кстати, никто не запрещает наносить спрей не только на ступни.

Купить за 490 ₽

Kinetics Ligh-Foot Cream Охлаждающий крем для снятия усталости ног

Сильная прохлада помогает ногам не только справиться с жарой, но и немного перезапустить кровоток, а значит снять ощущение усталости. Так что если вы весь день работаете на ногах или решили взять от лета максимум в виде 10 тысяч шагов ежедневно — запаситесь средством, которое кроме прохлады даст еще и увлажнение.