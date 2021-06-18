Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Считает, что нет ничего краше кроксов и страз (разве что кроксы со стразами)
Наглядное пособие для тех, кто все еще путает две самые популярные стрижки этого года
Перемены в Swarovski резко расширили мой виш-лист примерно на 5 позиций…
Анна Махорина
Разочарована ассортиментом летних распродаж
Реклама Topshop в апрельском номере Dazed 2003 года. Как перестать удивляться цикличности моды?
Не знаю, как вас, а меня еще не утомили всевозможные вязаные изделия в ярких расцветках. Эти топики, похоже, вдохновлены одеждой для Barbie
Как будто опущенные в мазут серьги — гениально
Если вам кажется, что тренд на бисер изжил себя, то вам кажется. Теперь бусики переместились на заколки
Ин Франк
Энтузиаст свитеров, кардиганов и вязаных рубашек
Бесконечно долго могу любоваться вязаными рубашками, их цветовыми схемами и узорами. Один из моих фаворитов — британский бренд Percival. Кстати, помимо рубашек в коллекциях бренда можно найти образцовые куртки и овершоты
Просто роскошная коллаборация американского бренда Rowing Blazers и японских часовых классиков Seiko
Неочевидная пара недели — плод совместных усилий Awake NY и аутдор-бренда Merrell