Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Считает, что нет ничего краше кроксов и страз (разве что кроксы со стразами)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SWAROVSKI (@swarovski) Перемены в Swarovski резко расширили мой виш-лист примерно на 5 позиций…

Анна Махорина Разочарована ассортиментом летних распродаж

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @adarchives (@adarchives) Реклама Topshop в апрельском номере Dazed 2003 года. Как перестать удивляться цикличности моды?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от APOC STORE (@apocstore) Не знаю, как вас, а меня еще не утомили всевозможные вязаные изделия в ярких расцветках. Эти топики, похоже, вдохновлены одеждой для Barbie

Ин Франк Энтузиаст свитеров, кардиганов и вязаных рубашек

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Percival Menswear (@percival_menswear) Бесконечно долго могу любоваться вязаными рубашками, их цветовыми схемами и узорами. Один из моих фаворитов — британский бренд Percival. Кстати, помимо рубашек в коллекциях бренда можно найти образцовые куртки и овершоты

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rowing Blazers (@rowingblazers) Просто роскошная коллаборация американского бренда Rowing Blazers и японских часовых классиков Seiko