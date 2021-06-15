Кажется, в ближайшее время нам не светит отказ от масок и перчаток, так что предлагаем даже из сложной ситуации выходить красиво — а именно подобрать роскошные перчатки, в которых будет комфортно и в теплое время года. Правда, не беремся утверждать, что они защищают лучше медицинских, так что в первую очередь советуем их как дополнение к образу.

Lavsensay

Если на осень-зиму локальный бренд предлагает кожные перчатки с росписью краской в стиле стрит-арта, то на более теплый сезон в каталоге можно найти модели с примесью эластана в сочных оттенках зеленого, розового и фиолетового. А также черные и бежевые в горох. Lavsensay предлагает использовать перчатки не только в практических целях, но и для красоты — например, надеть их в театр. Стоимость — от 800 р.

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Glove Me

Glove Me попадают в категорию тату-перчаток: это тонкие обтягивающие модели с рисунками. Марка делает аксессуары из высококачественной итальянской сетки с вышивкой, обработанной вручную. Создатели утверждают, что перчатки приятны к телу и позволяют пользоваться телефоном, при условии если шов не попадает на экран. Стоимость — от 6900 р.

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S and S

Российский бренд, основанный двумя подругами, специализируется на бархатных вещах. Помимо знаковых боди с самой первой коллекции у S and S можно найти длинные бархатные перчатки, которые будут уместно смотреться и на вечеринке с дресс-кодом, и в ложе Большого. Стоимость — 3500 р.

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Two

Молодой бренд из Санкт-Петербурга запустился в конце 2020 года с логичным для этого сложного периода продуктом. Печатки создаются вручную из сетки в коллаборации с художниками: пока у Two можно найти модели, выпущенные совместно с художницей из Североморска Лизой Беркутовой. Наши фавориты — пара с иероглифами и драконом и пара в клетку. Стоимость — от 4900 р.

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