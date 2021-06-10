Сумки-ранцы Cambridge Satchel и Mulberry Alexa

Сразу две сумки-портфеля были тогда предметом вожделения — правда, одну хотели студенты, а другую — начинающие it-girl. Сумка Cambridge Satchel, похожая на школьный ранец, — воплощение английского стиля (и, собственно, родом из Англии). Сумка Mulberry Alexa — модель, названная в честь Алексы Чанг, за которой выстраивались очереди с листом ожидания. Под конец прошлого года бренд попробовал повторить успех Alexa, выпустив несколько новых цветов и размеров и подарив их модным инфлюэнсерам, но камбэка не случилось. Кстати, Cambridge Satchel тоже до сих пор доступны к заказу.