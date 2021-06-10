«Описать стиль 2010-х мы сможем только в 2030-м», — сказал историк моды Александр Васильев в одном из недавних интервью. Мы тем более не беремся определить модное направление недавно ушедшей декады, но хотим вспомнить несколько знаковых вещей из 10-х (и даже немного конца 00-х), которые мы носили или очень хотели носить.
Сразу две сумки-портфеля были тогда предметом вожделения — правда, одну хотели студенты, а другую — начинающие it-girl. Сумка Cambridge Satchel, похожая на школьный ранец, — воплощение английского стиля (и, собственно, родом из Англии). Сумка Mulberry Alexa — модель, названная в честь Алексы Чанг, за которой выстраивались очереди с листом ожидания. Под конец прошлого года бренд попробовал повторить успех Alexa, выпустив несколько новых цветов и размеров и подарив их модным инфлюэнсерам, но камбэка не случилось. Кстати, Cambridge Satchel тоже до сих пор доступны к заказу.
Обувь с платформой на каблуке, пришедшая на смену лаконичным босоножкам с тонкими перемычками (см. все звездные луки из 90-х и 00-х), относится к самому началу 10-х. Пожалуй, апогеем тренда можно считать инопланетные туфли из последней коллекции Александра Маккуина Plato’s Atlantis (сезон SS2010). Но это если говорить о высокой моде, а среди простых смертных мастхэвом были босоножки Jeffrey Campbell.
В начале 10-х Nike запускали одну популярную модель за другой: сначала все носили однотонные Roshe Run с белым «свушем», а затем перешли на Huarache в броских расцветках.
Balmain показал гусарский мундир в коллекции 2009 года, но по масс-маркету подобная модель разошлась как раз в начале 10-х. Кстати, тренд на акцентные плечи тоже запустил модный дом — благодаря его влиянию в условной Zara можно было найти футболки, жакеты и свитеры с объемными плечами, расшитыми бисером.
«Маранты» были обязательным атрибутом примерно всех гостей недель моды. И пока мы смеемся над кроссовками на платформе, Balenciaga выпускает спортивную обувь на высокой пружинистой подошве, а кроссовки с фото выше, к слову, можно по-прежнему купить у Isabel Marant.
Пожалуй, один из самых популярных лотов на «Авито» — свишот Kenzo с рисунком тигра на груди. Но вообще можно приобрести и новый, если есть такая необходимость: бренд почему‑то до сих пор их выпускает.
У adidas начало 2010-х было не менее насыщенным, чем у Nike. Громкое возвращение классических Superstar, запуск новой модели NMD на технологичной подошве UltraBoost, а также коллаборационные с Рафом Симонсом Ozweego, которые были большим хитом и предметом обожания всех модников Цветного бульвара.
Хотя десятые и были стилистически неоднозначной эпохой, именно тогда зародился глобальный тренд на коллаборации с масс-маркетом. В первую очередь, благодаря H&M, который запустил их аж в 2004-м. Наиболее громкие проекты шведского бренда той эпохи — с Lanvin, Alexander Wang и, конечно, Maison Martin Margielа.
Еще одна звезда стритстайла недель моды — туфли Gucci без задника с подошвой на меху. Может быть, с них и началось увлечение комфортной обувью, которая в 2021-м привела нас к кроксам?
Обтягивающее платье Herve Leger, сшитое из нескольких эластичных лент, можно было увидеть и на звездах красных дорожек, и на гостьях ночных клубов, и на выпускницах средних школ. В общем, и в пир и в мир, как говорится.
Еще один бум из 2010-х — стритвир. Но в этот раз мы говорим не о стилистических направлениях, а о конкретных вещах эпохи, так что к месту вспомнилась базовая футболка отечественного бренда «Спутник» с брендингом на груди.
Взрослое поколение сравнивало поясные сумки с аксессуаром рыночных торговцев, молодое называло их хэндсфри и носило как ремень. Чаще всего на московских улицах можно было встретить поясник в динозаврах от локального дизайнера Никиты Грузовика.
Линия Marc by Marc Jacobs прекратила свое существование в 2015 году, но модель популярного тогда рюкзака оставили, изменив пару деталей. Так что можете закрыть гештальт и купить этот вместительный нейлоновый аксессуар.
Очки-бабочки Spunky — как оптические, так и солнцезащитные — обязательный аксессуар модников обоих полов в 2010-х.