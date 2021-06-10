«Стартрек» — большая и важная для поп-культуры франшиза. Даже если вы не смотрели ни одного фильма, ни одного сериала, не знакомы с героями, их историями, то все равно сможете оценить визуальную составляющую вселенной.

Аккаунт Star Trek + Design ведет человек по имени Ино. В марте 2020-го его (или ее, это неизвестно) сократили на работе из‑за пандемии. Тогда же автор начал больше времени уделять просмотру старых эпизодов «Стартрека» — в основном из семисезонного Star Trek: The Next Generation 1987 года. Очарованный эстетикой, он решил создать проект, посвященный дизайну сериала. А заодно начал коллекционировать мебель и посуду, созданную для шоу.