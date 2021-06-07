С пылу, с жару.
Американский скейтерский бренд выпустил капсульную коллекцию, посвященную анимационному сериалу «Закусочная Боба». В релиз вошли интерпретированные версии классических моделей DC Shoes — Court Graffik, Pure, а также Manual (высокие, низкие и слипоны). Все пары украшены принтами, отсылающими к популярному сериалу. Помимо обуви, в коллекцию также вошли черные и белые футболки и лонгсливы, украшенные лаконичным брендингом.
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Капсула DC Shoes, посвященная «Закусочной Боба», уже поступила в продажу. Купить одежду и обувь можно на российском сайте бренда, а также у избранных ретейлеров.
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