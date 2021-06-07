Американский скейтерский бренд выпустил капсульную коллекцию, посвященную анимационному сериалу «Закусочная Боба». В релиз вошли интерпретированные версии классических моделей DC Shoes — Court Graffik, Pure, а также Manual (высокие, низкие и слипоны). Все пары украшены принтами, отсылающими к популярному сериалу. Помимо обуви, в коллекцию также вошли черные и белые футболки и лонгсливы, украшенные лаконичным брендингом.