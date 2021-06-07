Следующая остановка — космос.
Часовой бренд Swatch выпустил капсулу Space Collection. Как можно догадаться по названию, релиз вдохновлен космосом, а еще — костюмами для астронавтов НАСА. Помимо брендинга Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства на ремешках, об этом напоминают яркие расцветки с синими, оранжевыми и белыми акцентами.
Все часы из релиза оснащены водонепроницаемым корпусом и силиконовыми ремешками. Часть моделей выполнена из фирменной биокерамики Swatch, часть — из пластика.
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Капсула Space Collection уже поступила в продажу. Купить часы можно на официальном сайте Swatch, а также в избранных магазинах бренда. Цены варьируются от 6250 до 13 040 рублей.
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