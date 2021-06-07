Часовой бренд Swatch выпустил капсулу Space Collection. Как можно догадаться по названию, релиз вдохновлен космосом, а еще — костюмами для астронавтов НАСА. Помимо брендинга Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства на ремешках, об этом напоминают яркие расцветки с синими, оранжевыми и белыми акцентами.

Все часы из релиза оснащены водонепроницаемым корпусом и силиконовыми ремешками. Часть моделей выполнена из фирменной биокерамики Swatch, часть — из пластика.