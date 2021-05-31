Дизайнеры Rave оглядывались на форму испанского «Райо Вальекано» в сезоне 2015/2016 (в том году клуб разместил на своей форме радужную полоску в поддержку ЛГБТК-сообщества). И, что более очевидно, переосмыслили логотип московского ЦСКА . Просто вместо аббревиатуры столичного клуба на эмблему нанесли название бренда.

Французский скейтерский бренд выпустил футбольные джерси. Футболка доступна в двух цветах — черном и белом. Изучив дизайн, можно заключить, что у бренда было как минимум два источника для вдохновения.

Далеко не все болельщики ЦСКА оценили новинку Rave. Под постом с джерси в инстаграм-аккаунте бренда появилось много негативных комментариев. Бренд решил удалить публикацию, а один из его представителей даже выступил с оправдательными комментариями:

«Мы получили много комментариев относительно ЛГБТК-сообщества. Главной отсылкой к радуге на футболке послужила обложка альбома группы Pink Floyd — „The Dark Side of the Moon“. Мы удалили пост с футболками в инстаграме из‑за большого количества гневных комментариев. Люди подумали, что мы хотим осквернить логотип ЦСКА. Не выяснив причины, они начали оскорблять нас и наших подписчиков».

Также выяснилось, что эмблему ЦСКА взяли за основу только из‑за количества букв (их четыре, как и у Rave).

«На наш взгляд, у „Локомотива“ крутая эмблема. Нам важно было взять логотип с четырьмя буквами и заменить на название нашего бренда. ЦСКА идеально для этого подходит. К сожалению, не все с нами оказались согласны».