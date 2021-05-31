Если вы еще не видели фисташковые стаканчики с надписью Gucci в ленте инстаграма и не слышали, что в Москве открылся поп-ап-бар бренда, то, возможно, вы просто неделю не заходили в интернет. Шеф-редакторка раздела «Красота» Лизавета Шатурова посетила мекку то ли адептов моды, то ли начинающих инфлюэнсеров и делится впечатлениями.

С наступлением тепла добрая часть моей ленты начинает иронизировать над Патриаршими. Одни высмеивают снимающих контент лайфстайл-блогеров, другим кажутся забавными вечные модели в однотипных бежевых луках из инстаграм-шоурумов. Этим летом к персонажам выше добавилась третья категория — люди, позирующие с зеленым бумажным стаканчиком Gucci на пересечении Малой Бронной и Малого Козихинского. Там открылся поп-ап-магазин, бар, ресторан и мини-кофейня Gucci Shop and Bar. Еду и напитки можно попробовать на месте Margarita Bistro, следом по улице идет небольшой шоурум с сумками бренда, а внутри него расположена миниатюрная кофейня. Перед входом в переодевшийся на месяц бар толпятся те, кто забыл забронировать стол. Просто так неожиданно посидеть среди живых цветов, которыми украсила столы и стены команда Lupine Delivery, и попробовать меню, собранное специально для «месяца Gucci на Патриарших», не получится. Я все предусмотрела и озаботилась бронью заранее. Не впечатлившись вкусом еды и напитков (на вид они куда интереснее), я направляюсь в комнату, которая должна интересовать меня больше всего, — шоурум с эксклюзивной коллекцией Gucci Beloved.

Вход в поп-ап-магазин находится следом за верандой. Здесь сразу виден контраст интерьера: никаких полевых цветочков, только белоснежные стены, металлический пол и деревянная витрина с техническим бумажным наполнителем. По задумке, пространство напоминает хранилище музея — мне это становится ясно только после подсказки консультанта. Приходится вспоминать фильмы о гениальных ограблениях — кажется, это мой единственный источник знания о том, как хранят экспонаты современные музеи .

Для Gucci Beloved главные экспонаты — вышедшие ограниченным тиражом расцветки моделей GG Marmont, Dionysus и Horsebit (каждая в синем, зеленом и красном цветах). Консультант сообщает, что такие сумки можно будет купить только во временных магазинах Москвы и Лондона.

Представить, что кто‑то заходит сфотографировать чашку кофе и за компанию покупает сумку за 90 или 200 тыс. рублей (самая дорогая модель обойдется в 221 800 рублей), мне тяжело.

Но сотрудница говорит, что основной наплыв покупателей-фанатов бренда был в первые дни. В любом случае, решив я купить сумку, забрать ее с витрины не получилось бы — на Патриарших эксклюзивы можно внимательно рассмотреть, а после заказать с доставкой домой. Пока я разглядываю антураж, мне предлагают заполнить анкету и стать «другом Gucci». Раздавать свои данные направо и налево я не боюсь, да и такая дружба звучит заманчиво. После стандартного указания имени, даты рождения и имейла мне обещают, что теперь в любом бутике мира меня узнают. Эх, скорее бы.

За все это время в магазин заходит всего несколько человек — ажиотаж, не сравнимый с плотной посадкой и очередями в баре. Как правило, посетители, кажется, что ради приличия просматривали ряд с сумками и сразу направлялись в миниатюрный кофе-спот . Место, где можно купить самую доступную позицию из меню — эспрессо (150 р. за 20 мл) в фирменном стаканчике (вам обязательно скажут, что такой есть только в Москве), — тоже продолжение «музея». Это я замечаю, когда случайно задеваю плечом брендированную Jackie , висящую на стене. Кажется, что на таких неуклюжих и тревожных, как я, узкое пространство кофейни не рассчитано. Правда, даже вечером пятницы один из двух столиков пустует. За другим сидит пара девушек, которых я расспрашиваю об эмоциях от увиденного. Одна из подруг признается, что заметила красивое место сперва в тиктоке, вкусу креативного директора бренда Алессандро Микеле она доверяет и находит интерьеры очень гармоничными, жаль только, что свою очередь в бар приходится ожидать в кофейне. Другая девушка не разделяет восторгов: белые стены и неоновая подсветка помещения, в котором мы находимся, кажется ей более подходящей стилю Gucci, чем терракотово-зеленая мебель и цветы.

Пока я общаюсь с девушками, бариста готовит маття для очередной посетительницы.

По пути домой я зайду в инстаграм и увижу пост с фирменным стаканчиком у знакомой, она подпишет его фразой: «Если вдруг захочется гадкой матчи — вам сюда».

Обойдя все нужные мне споты, я возвращаюсь за столик. Вечер пятницы в разгаре, и публика собирается все более и более разнообразная: за соседним столиком я вижу экс-редактора крупного глянца, на диванчике рядом сидит молодой человек в очень красивой рубашке с жабо — он явно что‑то знает о стилистике бренда, несколько столиков занимают компании мужчин в костюмах и со слегка растерянными взглядами. Есть и несколько посетителей, которые явно шли скорее в Margarita Bistro, — их легко определить по не цветастым напиткам и блюдам из основного меню.

Вспоминаю, что забыла проверить главный спот любого добротного заведения — уборную. Но попасть в нее практически невозможно, одной комнатки явно мало на бар с бронью и ожиданием на улице. Впрочем, создателям повезло, что в интерьере туалета нет брендинга и фирменной косметики — иначе неловкая очередь стала бы еще длиннее.

Gucci Shop and Bar — это не гастрономическое путешествие и уж точно не магазин для какой‑то высшей касты разбирающихся в моде и отсылках. Но таких амбиций у места и нет. С одной стороны, это своего рода чекин для достаточно широкой прослойки: тех, кому хочется вращаться в глянцевых кругах, тех, кому просто приятно заиметь красивую фотографию в инстаграм, тех, кто хочет по-киношному встретиться с друзьями.

Но основная аудитория заведения, судя по извиняющимся шуткам, которые я подслушала за соседними столиками, — такие же люди, как я. Мы будто с иронией бронируем стол, стоим в очереди на улице, делаем 20 фотографий цветов на столе и смотрим на сумки, хотя не собираемся их покупать.

Кажется, в таком ласковом привлечении аудитории, которая себя с Gucci никак не ассоциирует, и есть главная цель пространства. Что ж, Алессандро Микеле, сначала тикток, теперь я — похоже, у вас все работает. Приблизиться к люксовой жизни через стаканчик кофе навынос можно будет до 20 июня по адресу Малая Бронная, 28.