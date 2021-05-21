Фестиваль документального кино о современной культуре Beat Film Festival продолжает инициативу коллабораций с современными художниками. Арт-объект Тимофея Ради Future был основой айдентики прошлого сезона — принт с горящими буквами вы могли видеть на футболках друзей и фанатов фестиваля.

В этом году, визуальную идею Beat Film Festival передает рэпер Хаски . Его работа — спорящие между собой высказывания о двойственности человека. Рэпер размышляет, что нужно в современном мире — высказывать мнение по любому вопросу и видеть в этом смысл жизни или молчать, чтобы не переживать о собственной неправоте.