Первыми показываем, как выглядит коллекция, созданная рэп-поэтом в честь нового сезона Beat Film Festival.
Фестиваль документального кино о современной культуре Beat Film Festival продолжает инициативу коллабораций с современными художниками. Арт-объект Тимофея Ради Future был основой айдентики прошлого сезона — принт с горящими буквами вы могли видеть на футболках друзей и фанатов фестиваля.
В этом году, визуальную идею Beat Film Festival передает рэпер Хаски. Его работа — спорящие между собой высказывания о двойственности человека. Рэпер размышляет, что нужно в современном мире — высказывать мнение по любому вопросу и видеть в этом смысл жизни или молчать, чтобы не переживать о собственной неправоте.
Мерч фестиваля дополнен принтами авторства творческой группировки «Атака51».
Рассмотреть футболки и худи можно в фотопроекте Леонида Сорокина, героями которого стали четыре пары близнецов — Иосиф и Ваня Кабаковы, Лера и Лиза Ветховы, Филипп и Даня Константиновы, Женя и Соня Некрасовы.
Мерч уже доступен для предзаказа в онлайн-магазине фестиваля, продажи начнутся 1 июня, а с 3 июня вещи из линейки появятся в фестивальном центре Beat Film Festival в «Каро Октябрь». Стоимость футболки 2500 р., а худи обойдется в 5000 р.