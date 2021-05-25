Откладывайте бисерные бусы, кольца и серьги до следующего витка моды на инфантилизм и сверяйтесь с нашей подборкой, отправляясь в магазин.

Барочный жемчуг

Хотите жемчуга, но боитесь нафталинового эффекта? Выбирайте барочный жемчуг, то есть природный или культивированный камень, который имеет неправильную, несферическую форму. Дизайнеры чаще всего комбинируют его с золотом (или позолотой) — такое сочетание и правда смотрится роскошно. Но вариант с цветными бусинами тоже достоин внимания, особенно летом.

Фигурные украшения с простой формой

Тренд на инфантильные бисерные украшения плавно перетек в тенденцию на украшения упрощенных форм. Сердца, цветочки, звезды, птички, стрелки — в этом сезоне ищите их на серьгах или кольцах. Кстати, у российского бренда Avgvst, помимо пуссет-сердец «Yes-No», также представлено кольцо-перевертыш, которое можно надевать нужным словом вверх в зависимости от настроения.

Цепи с крупными звеньями

Помните гиперцепи Bottega Veneta? А мюли JW Anderson с крупными звеньями? Большие бренды, как всегда, задают тренд на сезоны вперед, и вот мы уже можем найти объемные цепи в ювелирных и бижутерных магазинах. Последние особенно радуют разнообразием материалов: тут можно найти и мелкий речной бисер, и переработанный пластик.

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Сферы

Тренд, который немного отдает классической фантазией дизайнеров на тему будущего. Выбирайте серьги, колье, браслеты и кольца с шарами: особым шиком считается украшение в виде полуобруча со сферами с двух сторон. Небанальным же вариантом будет цветной шарик, как в кольце Marni.

Кольца с подвесками

Вариант, который претендует на то, чтобы затмить по эффектности кольца с крупными камнями, пусть даже и драгоценными. А также идеальная модель для тех, кто трогает кольца, когда нервничает. Мишки из смолы, кресты, тот же барочный жемчуг, камушки и цепи — с такими подвесками на кольцах все внимание будет у ваших рук.

Пирсинг-обманка

Если даже модный дом Chanel в показе круизной коллекции вывел моделей с пирсингом на нижней губе, то тренду точно быть. При этом делать проколы необязательно: у марок украшений можно найти септумы и каффы, которые их сымитируют.