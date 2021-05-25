Откладывайте бисерные бусы, кольца и серьги до следующего витка моды на инфантилизм и сверяйтесь с нашей подборкой, отправляясь в магазин.
Барочный жемчуг
Хотите жемчуга, но боитесь нафталинового эффекта? Выбирайте барочный жемчуг, то есть природный или культивированный камень, который имеет неправильную, несферическую форму. Дизайнеры чаще всего комбинируют его с золотом (или позолотой) — такое сочетание и правда смотрится роскошно. Но вариант с цветными бусинами тоже достоин внимания, особенно летом.
Серьги Sessa5000 р.
Серьги Serebriciti12 590 р.
Браслет Maniovich AM1800 р.
Кольцо Maria Black5953 р.
Браслет By Alona6951 р.
Колье Brinker and Eliza$148
Фигурные украшения с простой формой
Тренд на инфантильные бисерные украшения плавно перетек в тенденцию на украшения упрощенных форм. Сердца, цветочки, звезды, птички, стрелки — в этом сезоне ищите их на серьгах или кольцах. Кстати, у российского бренда Avgvst, помимо пуссет-сердец «Yes-No», также представлено кольцо-перевертыш, которое можно надевать нужным словом вверх в зависимости от настроения.
Серьги Recycle Object2300 р.
Серьги Avgvst8000 р.
Серьги Avgvst6000 р.
Серьги Beaded Breakfast5990 р.
Подвеска Maria Black3927 р.
Серьги Celeste Starre9000 р.
Цепи с крупными звеньями
Помните гиперцепи Bottega Veneta? А мюли JW Anderson с крупными звеньями? Большие бренды, как всегда, задают тренд на сезоны вперед, и вот мы уже можем найти объемные цепи в ювелирных и бижутерных магазинах. Последние особенно радуют разнообразием материалов: тут можно найти и мелкий речной бисер, и переработанный пластик.
Колье Recycle Object4600 р.
Колье Beaded Breakfast7990 р.
Браслет Beaded Breakfast4990 р.
Браслет Hypso12 000 р.
Кафф Deja Vu2500 р.
Браслет Brinker & Eliza22 800 р.
Сферы
Тренд, который немного отдает классической фантазией дизайнеров на тему будущего. Выбирайте серьги, колье, браслеты и кольца с шарами: особым шиком считается украшение в виде полуобруча со сферами с двух сторон. Небанальным же вариантом будет цветной шарик, как в кольце Marni.
Моносерьга Avgvst7500 р.
Чокер Khoshtrik10 900 р.
Кольцо Marni15 500 р.
Кафф Lisa Smith2200 р.
Кольцо Most1700 р.
Колье Onedayart2500 р.
Кольца с подвесками
Вариант, который претендует на то, чтобы затмить по эффектности кольца с крупными камнями, пусть даже и драгоценными. А также идеальная модель для тех, кто трогает кольца, когда нервничает. Мишки из смолы, кресты, тот же барочный жемчуг, камушки и цепи — с такими подвесками на кольцах все внимание будет у ваших рук.
Кольцо Maria Gulavskaya37 000 р.
Кольцо Moonka6700 р.
Кольцо Maniovich AM1100 р.
Кольцо Lav’z4900 р.
Кольцо Caviar Jewellery8800 р.
Кольцо Atjeweler3900 р.
Пирсинг-обманка
Если даже модный дом Chanel в показе круизной коллекции вывел моделей с пирсингом на нижней губе, то тренду точно быть. При этом делать проколы необязательно: у марок украшений можно найти септумы и каффы, которые их сымитируют.