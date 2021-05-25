Откладывайте бисерные бусы, кольца и серьги до следующего витка моды на инфантилизм и сверяйтесь с нашей подборкой, отправляясь в магазин.

Барочный жемчуг

Хотите жемчуга, но боитесь нафталинового эффекта? Выбирайте барочный жемчуг, то есть природный или культивированный камень, который имеет неправильную, несферическую форму. Дизайнеры чаще всего комбинируют его с золотом (или позолотой) — такое сочетание и правда смотрится роскошно. Но вариант с цветными бусинами тоже достоин внимания, особенно летом.

Серьги Sessa

5000 р.

Серьги Serebriciti

12 590 р.

Браслет Maniovich AM

1800 р.

Кольцо Maria Black

5953 р.

Браслет By Alona

6951 р.

Колье Brinker and Eliza

$148

Фигурные украшения с простой формой

Тренд на инфантильные бисерные украшения плавно перетек в тенденцию на украшения упрощенных форм. Сердца, цветочки, звезды, птички, стрелки — в этом сезоне ищите их на серьгах или кольцах. Кстати, у российского бренда Avgvst, помимо пуссет-сердец «Yes-No», также представлено кольцо-перевертыш, которое можно надевать нужным словом вверх в зависимости от настроения.

Серьги Recycle Object

2300 р.

Серьги Avgvst

8000 р.

Серьги Avgvst

6000 р.

Серьги Beaded Breakfast

5990 р.

Подвеска Maria Black

3927 р.

Серьги Celeste Starre

9000 р.

Цепи с крупными звеньями

Помните гиперцепи Bottega Veneta? А мюли JW Anderson с крупными звеньями? Большие бренды, как всегда, задают тренд на сезоны вперед, и вот мы уже можем найти объемные цепи в ювелирных и бижутерных магазинах. Последние особенно радуют разнообразием материалов: тут можно найти и мелкий речной бисер, и переработанный пластик.

Колье Recycle Object

4600 р.

Колье Beaded Breakfast

7990 р.

Браслет Beaded Breakfast

4990 р.

Браслет Hypso

12 000 р.

Кафф Deja Vu

2500 р.

Браслет Brinker & Eliza

22 800 р.
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Сферы

Тренд, который немного отдает классической фантазией дизайнеров на тему будущего. Выбирайте серьги, колье, браслеты и кольца с шарами: особым шиком считается украшение в виде полуобруча со сферами с двух сторон. Небанальным же вариантом будет цветной шарик, как в кольце Marni.

Моносерьга Avgvst

7500 р.

Чокер Khoshtrik

10 900 р.

Кольцо Marni

15 500 р.

Кафф Lisa Smith

2200 р.

Кольцо Most

1700 р.

Колье Onedayart

2500 р.

Кольца с подвесками

Вариант, который претендует на то, чтобы затмить по эффектности кольца с крупными камнями, пусть даже и драгоценными. А также идеальная модель для тех, кто трогает кольца, когда нервничает. Мишки из смолы, кресты, тот же барочный жемчуг, камушки и цепи — с такими подвесками на кольцах все внимание будет у ваших рук.

Кольцо Maria Gulavskaya

37 000 р.

Кольцо Moonka

6700 р.

Кольцо Maniovich AM

1100 р.

Кольцо Lav’z

4900 р.

Кольцо Caviar Jewellery

8800 р.

Кольцо Atjeweler

3900 р.

Пирсинг-обманка

Если даже модный дом Chanel в показе круизной коллекции вывел моделей с пирсингом на нижней губе, то тренду точно быть. При этом делать проколы необязательно: у марок украшений можно найти септумы и каффы, которые их сымитируют.

Кафф Sessa

2400 р.

Кафф Alexander McQueen

16 103 р.

Кольцо на крыло носа Infanta

800 р.

Кафф Urban Island

3200 р.

Фальшивый пирсинг в губу Urban Island

1500 р.

Каффы Wanna?Be!

4500 р.
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