Мерч, пожалуй, самой милой игры выйдет в коллекции UT.

Этим летом линейка принтованных футболок Uniqlo UT пополнится коллаборацией бренда с Animal Crossing: New Horizons — популярной игрой для Nintendo Switch. Одежда с персонажами и отсылками к симулятору коттеджкор-жизни появится в детском, мужском и женском отделах.

Женская коллекция

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Мужская коллекция

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Кроме футболок для взрослых и шортов для малышей в коллаборации также появятся шоперы и пледы с наивными принтами.

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В настоящих магазинах Uniqlo коллекция появится в июне. До этого примерить вещи можно будет виртуально — игроки Animal Crossing смогут посетить Uniqlo Island с игрушечной версией магазина бренда и одеть персонажей в 3D-модели коллеции в разделе Custom Designs Portal.