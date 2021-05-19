Бренд не только представил капсулу, но и отправил пожертвования благотворительным организациям, помогающим персонам ЛГБТК+.

В честь Месяца гордости, который традиционно отмечается во всем мире в июне, Vans анонсировал коллекцию одежды, обуви и аксессуаров в цветах радужного флага ЛГБТК+. В релиз вошли традиционные модели обуви Classic Slip-On, Era, Sk8-Mid и UltraRange в яркой расцветке, с паттерном из букв LBTQ или надписью «Pride» на подошве. А также футболки, шорты, головные уборы, рюкзак и другие аксессуары в разноцветном исполнении с надписями.

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Помимо выпуска коллекции Vans Pride бренд сделал пожертвования в благотворительные организации, которые обеспечивают равные права и возможности, безопасность и доступ к образованию персонам ЛГБТК+ во всем мире. 200 тыс. долларов отправилось четырем компаниям со всего мира — GLSEN, Casa 1, Where Love is Illegal и Tokyo Rainbow Pride.

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