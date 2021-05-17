COS x St Petersburg — специальная коллекция бренда, посвященная открытию первого магазина в северной столице. Запуск капсулы получился соответствующим духу города: съемки проходили в знаковых для Петербурга местах, связанных с сохранением культурного наследия. Среди них — пространство «Третье место», Музей-квартира Архипа Куинджи , а также Российская национальная библиотека. В рекламной кампании приняли участие шесть вдохновляющих женщин из мира балета, искусства, моды и современной культуры: художницы Юлдус Бахтиозина и Полина Осипова, балерина Мария Хорева, фотограф Анастасия Лисицына, куратор Евгения Сероус, стилист и блогер Мария Червоткина.

В капсульную коллекцию вошли восемь предметов одежды в эксклюзивных оттенках, доступных только в России. Здесь можно найти вещи, идеально подходящие для переменчивого российского лета — от трикотажных макси-платьев и светлых брюк на высокой талии до кожаных костюмов и легких свитеров. Вещи выполнены из переработанных материалов и рассчитаны на долгий срок службы.

Первый магазин COS откроется в Петербурге 20 мая по адресу Большой проспект П.С., 59.