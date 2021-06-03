Не тренд, но классика, которую можно стилизовать подо что угодно.
Несмотря на то, что белые майки — непритязательный предмет гардероба, их популярность иногда внезапно возрастает. В этом сезоне мы советуем обратить внимание на топы из ткани в мелкий рубчик — они приятны для тела и хорошо вписываются в любой образ. Как обыграть бланковую вещь в соответствии с последними тенденциями — показываем ниже.
Легкий коттеджкор
Polar Skate Co11 500 р.
Reserved499 р.
Converse9500 р.
adidas8390 р.
Zara2299 р.
Расслабленная маскулинность
Тесьма и веревочки
Косплей Bratz
Pull & Bear2599 р.
adidas Original2699 р.
Zara2599 р.
Jeffrey Campbell$145
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