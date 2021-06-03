Не тренд, но классика, которую можно стилизовать подо что угодно.

Несмотря на то, что белые майки — непритязательный предмет гардероба, их популярность иногда внезапно возрастает. В этом сезоне мы советуем обратить внимание на топы из ткани в мелкий рубчик — они приятны для тела и хорошо вписываются в любой образ. Как обыграть бланковую вещь в соответствии с последними тенденциями — показываем ниже.

Zara

1499 р.

Zara

1199 р.

Weekday

799 р.

Monki

700 р.

Monki

1100 р.

Lime

1399 р.

Легкий коттеджкор

Polar Skate Co

11 500 р.

Reserved

499 р.

Weekday

3499 р.

Converse

9500 р.

adidas

8390 р.

Zara

2299 р.

Monki

1100 р.

Расслабленная маскулинность

Mango

1299 р.

Weekday

3499 р.

Weekday

2999 р.

Nike

от 7613 р.

Weekday

1499 р.

Weekday

999 р.

Тесьма и веревочки

Mango

1599 р.

Mango

1999 р.

Zara

4499 р.

Weekday

1999 р.

Lalou

8400 р.

Lime

2999 р.

Косплей Bratz

Weekday

799 р.

Pull & Bear

2599 р.

adidas Original

2699 р.

Weekday

2999 р.

Zara

2599 р.

Jeffrey Campbell

$145
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