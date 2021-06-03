Несмотря на то, что белые майки — непритязательный предмет гардероба, их популярность иногда внезапно возрастает. В этом сезоне мы советуем обратить внимание на топы из ткани в мелкий рубчик — они приятны для тела и хорошо вписываются в любой образ. Как обыграть бланковую вещь в соответствии с последними тенденциями — показываем ниже.