Николай Дроздов — новое лицо Gucci? У сестер Олсен теперь тоже есть линия косметики? Zara сотрудничает с Barbie? Проверьте, насколько хорошо вы знаете актуальную модную повестку, и угадайте, какие из этих событий и коллабораций в мире моды — правда, а какие — ложь.
Gucci сделал коллаборацию с Balenciaga
Дальше!
Владелец Vans и Timberland купил Supreme
Дальше!
Верджил Абло выпустил металлический унитаз в коллаборации с IKEA
Дальше!
На AliExpress открылся официальный магазин рынка «Садовод»
Дальше!
Вика Газинская обвинила «Твое» в копировании дизайна футболок
Дальше!
Скейт-бренд Palace выпустил лонгборд
Дальше!
Суд взыскал с Дома моды Зайцева почти 20 млн рублей долга
Дальше!
Alena Akhmadullina продала 3D-модель платья на NFT-аукционе за $13 000
Дальше!
Gucci выпустил виртуальные кроссовки за $12
Дальше!
Reebok сделал коллаборацию с adidas
Дальше!
Vans сделал коллаборацию с Converse
Дальше!
Николай Дроздов снялся в рекламе GQ Russia и Gucci
Дальше!
Reebok и Maison Margiela выпустили кроссовки с отдельным пальцем
Дальше!
Dior предложил Яне Рудковской сделать капсулу специально для России
Дальше!
Михаил Горбачев был лицом Louis Vuitton
Дальше!
Zara сделал коллаборацию с Barbie
Дальше!
Jacquemus анонсировал линейку одежды для собак
Дальше!
Ganni и Levi’s выпустили коллекцию, которую нельзя было купить, а только взять в аренду
Дальше!
Chanel подал в суд на Huawei, обвинив его в копировании логотипа, и проиграл
Дальше!
Pangaia сделал одежду из переработанного грязного воздуха
Дальше!
adidas выпустил кроссовки из грибов
Дальше!
Сестры Олсен запустили линию косметики под названием The Row of Beauty
Дальше!
Рэпер Lil Nas X выпустил кроссовки Nike с каплей человеческой крови в подошве
Дальше!
Marine Serre напечатал гимн СССР на одежде
Дальше!