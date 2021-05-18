Николай Дроздов — новое лицо Gucci? У сестер Олсен теперь тоже есть линия косметики? Zara сотрудничает с Barbie? Проверьте, насколько хорошо вы знаете актуальную модную повестку, и угадайте, какие из этих событий и коллабораций в мире моды — правда, а какие — ложь.