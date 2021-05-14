Весной этого года инстаграм представил онлайн-журнал Instagram Insider. Первый номер посвящен теме моды и красоты: команда соцсети поделилась вдохновляющими аккаунтами, за которыми она следит. «Афиша Daily» отметила несколько блогеров из подборки.

@ thenotoriouskia

Киа Мари называет себя новым словом «кикфлюэнсер» — это коллекционер кроссовок, он же сникерхед, который имеет аудиторию в соцсетях. В коллекции (и в ленте) девушки можно найти и кроссовки Yeezy 450, которые все сравнивают с хинкалями, и «джорданы», без которых сейчас не обходится ни один модный блогер, и еще множество самых разных пар. При этом Киа виртуозно собирает луки: вот тут можно подсмотреть, как сделать классный многослойный образ.

@claire_most

Клэр Мост — нетипичный инфлюэнсер в том смысле, что у нее есть «обычная» работа, а блог она ведет для души, хотя там почти 75 тыс. подписчиков. Девушка работает продакт-менеджером в магазине одежды — отвечает за ассортимент бренда. И выглядит соответственно своей профессии: миксует нетривиальные образы с расслабленными, следит за классными обувными релизами и сотрудничает с яркими марками типа Bimba Y Lola.

@katiejanehughes

Визажист Кэти Джейн Хьюз выделяется на фоне своих коллег тем, что совсем не ретуширует фотографии: на ее снимках кожа выглядит ровно так, как в жизни, — с неровностями, морщинками и даже пушком. Отчего блогер еще больше располагает к себе, помогая принять собственное отражение в зеркале. Кэти специализируется на ярких мейках и сияющей коже. А еще у нее есть классная рубрика, где она делится макияжами своих подписчиков, которые были сделаны по ее туториалами — в доказательство того, что справиться с мейкапом может любой.

@kamiecrawford

Ками Кроуфорд — американская телеведущая и актриса, известная сейчас по документальному телесериалу MTV «Catfish» о правде и лжи онлайн-свиданий. Помимо анонсов новых серий на странице у Ками можно найти примеры образов на теплое время года: девушка живет в Лос-Анджелесе, так что больше половины ее фото — это снимки в купальниках, мини, велосипедках и другой легкой одежде, ради которой мы ждем лето.

@catchmeeksifyoucan

Девушка бенгальского происхождения Мика — еще одна жительница Лос-Анджелеса. У нее есть самый настоящий блог — не только в инстаграме, но и на сайте Catch Meeks If You Can, где Мика рассказывает про моду, еду, путешествия и косметику. У девушки достаточно простой, но в то же время актуальный стиль, так что ее страницу легко можно использовать как вдохновение для образов на каждый день: от брючных костюмов с «олдскулами» до белой рубашки с голубыми джинсами.