Экономия, разумное потребление или вопрос вкуса: «Афиша Daily» поговорила с девушками, которые отказались от пышных платьев в пользу простых свадебных образов.

Наташа

Я никогда не хотела свадебный наряд и саму свадьбу «как положено». Меня тошнит от этих кукольных платьев с витрин свадебных салонов. Решение пожениться было спонтанным, чисто для себя, и мы с мужем были против пафосных торжеств с кучей людей. Так что расчет был изначально на то, чтобы свадебное платье не стало пыльным экспонатом в моем гардеробе. Летом в год свадьбы я случайным образом была подписана на бренд Aleksandra Zamotorina, мне понравилось там одно платье: подумала, что это классный вариант на регистрацию и можно потом ходить в нем летом. Заказала, но моего размера не оказалось, поэтому дизайнер Саша сшила такое же по моим меркам: вышло очень бюджетно и быстро, но платье — восторг. Я не жалею, что выбрала повседневный наряд. Платья для принцесс со мной вообще никак не сочетаются.

И зачем ждать особого случая, если одеваться красиво и нарядно можно каждый день?

Что касается реакции родителей, то моя мама всегда знала, что мне не нравятся свадебные наряды. И до этого я говорила ей, что выйду замуж или в брючном костюме, или в таком платье, которое потом можно оставить в гардеробе. Кстати, на церемонии была моя подруга почти в таком же платье, только черного цвета. Сейчас в этом платье я хожу на прогулки, встречи с друзьями, где это вполне уместно. Модель универсальная, ее классно стилизовать с чем‑то грубым (кожанкой, ботинками) или, наоборот, с чем‑то женственным.

Марина

Я сразу решила, что хочу белое красивое платье, но не слишком нарядное, а базовое, чтобы оно мне еще пригодилось. Думала поискать в масс-маркете, но терпеть не могу долго ходить по магазинам, к тому же в моих сохраненках давно, еще до того, как мне сделали предложение, лежали две красивые фотки с девушками в платьях Samchuk. В этот магазин я и отправилась. Померила 6–7 белых платьев, выбрала одно и больше ни в какие магазины не заходила. Кстати, одновременно со мной в соседних примерочных девушки тоже выбирали платья для свадьбы. Я уважаю выбор тех, кто выходит замуж в максимально нарядных платьях, и понимаю их желание быть самой красивой в такой день. Но подобный подход не для меня: во-первых, я люблю базовые вещи, а шикарные платья не в моем вкусе; во-вторых, топлю за разумное потребление; в-третьих, честно говоря, мне было бы жалко отдать кучу денег за вещь на один раз. О своем выборе я не жалею, все говорят, что я была красоткой. Близкие меня поддержали, так как знают про мой подход. Возможно, родители хотели бы, чтобы мой образ невесты был менее базовым, но мне об этом не говорили. Я еще не успела надеть платье после свадьбы, но планирую носить его на праздники, дни рождения или, например, на свидание в красивом месте. Может, замутим фотосессию с мужем, на свадьбе у нас ее не было. Думаю, платье все-таки не для повседневной носки, может быть, потому, что я ему придаю какое‑то особое, праздничное значение.

Рузалина

Я изначально выбирала платье, которое можно будет носить и после свадьбы, потому что мы не планировали пышного торжества. Купила относительно недорогое платье в шоуруме April, но качество было ужасное: вещь стоила 10 000 рублей, а из каждого шва торчали нитки . Поэтому за неделю до свадьбы я приобрела шелковую ткань и отдала на пошив знакомой. Я не стала бы покупать роскошное дорогое платье, которое вышло бы в свет один раз.

Раньше я жила в маленьком городе, где девушки покупали свадебные наряды, которые стоили как две-три их зарплаты. Мне кажется, этот день не должен стать денежной кабалой.

Также смущают такие покупки с точки зрения экологии. В конечном итоге эти платья отправляются на мусорку. Подруги поддержали в выборе платья, а вот бабушка с дедушкой расстроились, что у меня не будет свадебного наряда в традиционном понимании. Зато сейчас я хожу в нем в театр, на прогулки, в рестораны.

Эллина

Я прицельно выбирала простой наряд. Правда, на венчании у меня была пышная юбка, а на съемке — узкая (на фото). Топ и там и там был одинаковый. Подобный образ я нашла сначала в магазине, но в итоге купила ткань и отдала швее. Считаю нелогичным покупать дорогой наряд на свадьбу и больше его не носить. Потом его обычно продают, но, честно признаюсь, я бы не хотела, чтобы в моем платье кто‑то снова выходил замуж . Хотя если девушка планирует надеть пышное платье на годовщину свадьбы, то в этой покупке есть смысл. Честно говоря, иногда я жалею, что не купила пышное платье. Была бы у меня возможность делать свадьбу каждый год, я бы постоянно выбирала новые наряды. Конечно, вкусы меняются, с момента моей свадьбы прошло 4 года, сейчас я оделась бы по-другому. Взяла бы что‑то странное и помпезное. Но на тот момент я чувствовала себя именно так, как выглядела. Родственники отреагировали прекрасно, все знали, что я сама буду выбирать наряд и не стану кого‑то слушать. Я уже отмечала в этом образе и день рождения, и даже Новый год. Иногда надеваю его на ужин. Ношу комплект и раздельно: например, белый топ с брюками или рубашку с белой юбкой.

Мария

Все эти платья хинкали всегда вызывали у меня скорее страх перед свадьбой, нежели желание выйти замуж. При выборе своего образа я вдохновлялась свадебными нарядами Йоко Оно, Бьянки Джаггер, Мии Фэрроу — это отличные примеры нетривиального подхода к делу. Я остановилась на пиджаке мужского кроя и двух платьях одного цвета: длинное — на торжественную часть и короткое — на вечеринку ближе к концу торжества. Мой выбор пал на ателье The Lumiere, где доступна опция индивидуального пошива и можно выбрать ткань. Правда, перед тем как сделать там заказ, я съездила в Edem.

В салоне я примерила платья за 660 тыс. рублей, 1 млн 500 тыс. и 3 млн 900 тыс.

Все вещи шьются вручную в Париже. Мне понравилось самое «дешевое» платье, и, возможно, если бы я делала торжество для коллег отца или для каких‑нибудь других стратегических целей, я морально была бы готова потратить подобные деньги на кусок ткани, пусть и настолько искусно обработанный. Но

у меня была потрясающая свадьба в Монтенегро, и на эти деньги я смогла привезти туда своих друзей, разместить их в отеле и весело провести время. Эмоций было куда больше, чем при разовом выходе под аплодисменты. Близкие отлично восприняли мой наряд, и даже серый цвет никого не смутил. Сейчас я ношу свадебный пиджак с широкими джинсами на вечеринки, а туфли и сумочка вообще постоянно со мной.

Наша подборка праздничных платьев, которые пригодятся не только на свадьбе: