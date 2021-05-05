Премиальные маски для лица, десяток средств для восстановления кожи, роскошный уход за кутикулой и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в мае.
Специалисты бренда решили переплюнуть собственные обещания и выпустили крем, продлевающий увлажнение кожи не на 72, а на целых 100 часов.
Перезапуск средства с маслом карите вышел неоднозначным. Из изменений: сам крем стал более густым, а нежный запах сменился косметически-техническим.
Тоник британского бренда с мощным процентом витамина C и кислот поможет коже выглядеть свежее в преддверии лета.
В тонком слое этой маски — все возможные ингредиенты для восстановления кожи: от пребиотиков до центеллы, витаминов и кислот.
Текстура из сухой трансформируется в кремовую, перекрывает недостатки и не пересушивает кожу (но лучше выглядит на увлажненной).
Сочетание масел и сыворотки добавляет средству для кутикулы свойства крема для рук, так что лункой у ногтей можно не ограничиваться.
После смены владельцев веганский бренд не выпускал ничего в духе марки. Жидкая база, которая держит тени как влитые, может вернуть внимание публики.
Мощная очищающая маска, эффект от которой буквально заметен после первого применения. Но будьте осторожны, масла в составе могут вызвать покраснение.
В полку пенок с открытым показателем кислотности прибыло. pH новинки — 5,5, а это значит, что защитный барьер кожи не будет разрушаться щелочной средой.
Расширение линейки Naked. Всеми любимые нейтральные оттенки разбавлены зеленой и охристой гаммой. Идеальное комбо для карих глаз.
Карандашом средней жесткости легко нанести стрелку на веко, которая выдержит на нем несколько часов. Обратите внимание на оттенок-хамелеон Violet 04.
Совет: стик легко использовать как средство для контуринга (достаточно выбрать оттенок потемнее) или консилер (как раз пригодится кисть в комплекте).
Вариант на лето — пудра с эффектом сияния, которая не лежит на коже сухим заметным слоем.
Благодаря щедрой концентрации масел в составе средство абсолютно не сушит кожу. И, как бонус, восхитительно пахнет.
Крем для ухода за кожей ног дает не только косметический эффект, но и эмоциональный. «Холодок» на ногах поможет восстановить силы после тяжелого дня.
В цветочной лимитке бренда появились сияющие румяна, которые легко втушуются в хайлайтер, а то и вовсе его заменят.
По-настоящему виниловое покрытие: яркий, плотный пигмент и заметный глянец.
Грамотная смесь яркой жидкой помады с бальзамом — можно наносить, не беспокоясь о сухости губ.
Нет, это не помада. В похожем стике заключены экстрасияющие тени для любителей всего блестящего.
Маска с медом, лактобактериями, скваланом, свеклой и розой укрепляет и увлажняет кожу. Переживать о резком запахе воспоминаний о Болгарии не стоит.
Легкое средство для стремительного увлажнения и защиты кожи. Внутри — инулин, вездесущая центелла, виатамин B5 и, конечно, гиалуроновая кислота.
Линейка изначально нюдовых блесков расширилась ягодными оттенками. Но нам по душе особенно пришелся этот голубой фрост с намеком на нулевые.
В обновленной формуле средство усилили увлажняющим эпидермальным филлером, который проникает в кожу глубже обычного.
По-настоящему миниатюрное средство для рук (10 мл) поместиться в самую крошечную сумку и спасет кожу после антисептика.
Премиальный корейский бренд делает одни из лучших тканевых масок в сегменте — щедро напитанные кремовой сывороткой и напитывающие кожу за 10 минут.
Деликатный плампер, который не увеличит губы на два размера, но и не будет ощущаться убийственным жжением.