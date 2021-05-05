Премиальные маски для лица, десяток средств для восстановления кожи, роскошный уход за кутикулой и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в мае.

Интенсивно увлажняющий гель-крем Clinique Moisture Surge

Специалисты бренда решили переплюнуть собственные обещания и выпустили крем, продлевающий увлажнение кожи не на 72, а на целых 100 часов.

Цена от 850 р.
Очищающий пенящийся крем для очень сухой и чувствительной кожи Clarins

Перезапуск средства с маслом карите вышел неоднозначным. Из изменений: сам крем стал более густым, а нежный запах сменился косметически-техническим.

Цена 2150 р.
Тоник с витамином C Rodial Vit C

Тоник британского бренда с мощным процентом витамина C и кислот поможет коже выглядеть свежее в преддверии лета.

Цена 5190 р.
Маска для лица Cosmetics 27 Mask 27

В тонком слое этой маски — все возможные ингредиенты для восстановления кожи: от пребиотиков до центеллы, витаминов и кислот.

Цена 6900 р.
Кремовая пудра MAC

Текстура из сухой трансформируется в кремовую, перекрывает недостатки и не пересушивает кожу (но лучше выглядит на увлажненной).

Цена 2850 р.
Двухфазное масло для кутикулы Bandi

Сочетание масел и сыворотки добавляет средству для кутикулы свойства крема для рук, так что лункой у ногтей можно не ограничиваться.

Цена 1420 р.
Праймер для век KVD Beauty

После смены владельцев веганский бренд не выпускал ничего в духе марки. Жидкая база, которая держит тени как влитые, может вернуть внимание публики.

Цена 2440 р.
Глиняная детокс-маска DCL

Мощная очищающая маска, эффект от которой буквально заметен после первого применения. Но будьте осторожны, масла в составе могут вызвать покраснение.

Цена 4950 р.
Пенка для умывания Haruharu Wonder Black Rice

В полку пенок с открытым показателем кислотности прибыло. pH новинки — 5,5, а это значит, что защитный барьер кожи не будет разрушаться щелочной средой.

Цена 2300 р.
Палетка теней Urban Decay Naked Wild West

Расширение линейки Naked. Всеми любимые нейтральные оттенки разбавлены зеленой и охристой гаммой. Идеальное комбо для карих глаз.

Цена 5150 р.
Карандаш для глаз Vera

Карандашом средней жесткости легко нанести стрелку на веко, которая выдержит на нем несколько часов. Обратите внимание на оттенок-хамелеон Violet 04.

Цена 1200 р.
Тональный стик Lancôme Teint Idole Ultra Wear Stick Foundation

Совет: стик легко использовать как средство для контуринга (достаточно выбрать оттенок потемнее) или консилер (как раз пригодится кисть в комплекте).

Цена 4445 р.
Пудра Armani Beauty Luminous Silk Glow Fusion

Вариант на лето — пудра с эффектом сияния, которая не лежит на коже сухим заметным слоем.

Цена 5530 р.
Гель для душа Tann Eden Breeze

Благодаря щедрой концентрации масел в составе средство абсолютно не сушит кожу. И, как бонус, восхитительно пахнет.

Цена 1890 р.
Крем Kinetics Pro Light Cream

Крем для ухода за кожей ног дает не только косметический эффект, но и эмоциональный. «Холодок» на ногах поможет восстановить силы после тяжелого дня.

Цена 1983 р.
Румяна MAC Extra Dimension Blush

В цветочной лимитке бренда появились сияющие румяна, которые легко втушуются в хайлайтер, а то и вовсе его заменят.

Цена 2800 р.
Блеск для губ Sephora Collection Glossed Vinyl

По-настоящему виниловое покрытие: яркий, плотный пигмент и заметный глянец.

Цена 890 р.
Помада L’Occitane «Фруктовый нектар»

Грамотная смесь яркой жидкой помады с бальзамом — можно наносить, не беспокоясь о сухости губ.

Цена 1850 р.
Тени в стике KVD Beauty Dazzle Stick

Нет, это не помада. В похожем стике заключены экстрасияющие тени для любителей всего блестящего.

Цена 2490 р.
Маска для лица G.Love «Восстановление и Защита»

Маска с медом, лактобактериями, скваланом, свеклой и розой укрепляет и увлажняет кожу. Переживать о резком запахе воспоминаний о Болгарии не стоит.

Цена 689 р.
Сыворотка Uriage Bariederm Cica Daily

Легкое средство для стремительного увлажнения и защиты кожи. Внутри — инулин, вездесущая центелла, виатамин B5 и, конечно, гиалуроновая кислота.

Цена 2600 р.
Блеск для губ Sergey Naumov Replicant

Линейка изначально нюдовых блесков расширилась ягодными оттенками. Но нам по душе особенно пришелся этот голубой фрост с намеком на нулевые.

Цена 1890 р.
Сыворотка Kiehl’s Hydro-Plumping Serum Concentrate

В обновленной формуле средство усилили увлажняющим эпидермальным филлером, который проникает в кожу глубже обычного.

Цена 1920 р.
Эмульсия для рук Tonka

По-настоящему миниатюрное средство для рук (10 мл) поместиться в самую крошечную сумку и спасет кожу после антисептика.

Цена 390 р.
Тканевая маска для лица Xuyoni

Премиальный корейский бренд делает одни из лучших тканевых масок в сегменте — щедро напитанные кремовой сывороткой и напитывающие кожу за 10 минут.

Цена $279 за набор
Блеск для губ Essence What the Fake!

Деликатный плампер, который не увеличит губы на два размера, но и не будет ощущаться убийственным жжением.

Цена 377 р.