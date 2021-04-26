Этой ночью прошла 93-я ежегодная церемония вручения премии «Оскар». Зрители по всему миру с одинаковым интересом наблюдали не только за объявлением результатов, но и за предшествующей им ковровой дорожкой. В этом году особенно хороши были мужские образы. Ниже — 10 наших фаворитов.

В этом году наблюдать за мужчинами на ковровой дорожке было куда интереснее, чем за женщинами. Несмотря на то, что особо эпатажных образов мы не увидели (это вам не «Грэмми»), актеры, режиссеры и другие герои вечера не стеснялись в выборе цветов и фасонов. Наряду со строгими силуэтами костюмов часто встречались брюки клеш, кроме классических туфель попадались и лоферы, и даже самые простые образы были гармонично дополнены аксессуарами.