Этой ночью прошла 93-я ежегодная церемония вручения премии «Оскар». Зрители по всему миру с одинаковым интересом наблюдали не только за объявлением результатов, но и за предшествующей им ковровой дорожкой. В этом году особенно хороши были мужские образы. Ниже — 10 наших фаворитов.

В этом году наблюдать за мужчинами на ковровой дорожке было куда интереснее, чем за женщинами. Несмотря на то, что особо эпатажных образов мы не увидели (это вам не «Грэмми»), актеры, режиссеры и другие герои вечера не стеснялись в выборе цветов и фасонов. Наряду со строгими силуэтами костюмов часто встречались брюки клеш, кроме классических туфель попадались и лоферы, и даже самые простые образы были гармонично дополнены аксессуарами.

Колман Доминго в Versace

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Миккель И.Г.Нильсен

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Саша Барон Коэн в Ralph Lauren

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Лейкит Стэнфилд в Saint Laurent

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Чарльз Кинг в Frère

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Алан С.Ким в Thom Browne

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Лесли Одом-мл. в Brioni

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Риз Ахмед в Prada

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Дэниел Калуя в Bottega Veneta

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Лил Рел Хауэри в Zegna

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