Этой ночью прошла 93-я ежегодная церемония вручения премии «Оскар». Зрители по всему миру с одинаковым интересом наблюдали не только за объявлением результатов, но и за предшествующей им ковровой дорожкой. В этом году особенно хороши были мужские образы. Ниже — 10 наших фаворитов.
В этом году наблюдать за мужчинами на ковровой дорожке было куда интереснее, чем за женщинами. Несмотря на то, что особо эпатажных образов мы не увидели (это вам не «Грэмми»), актеры, режиссеры и другие герои вечера не стеснялись в выборе цветов и фасонов. Наряду со строгими силуэтами костюмов часто встречались брюки клеш, кроме классических туфель попадались и лоферы, и даже самые простые образы были гармонично дополнены аксессуарами.
Колман Доминго в Versace
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Миккель И.Г.Нильсен
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Саша Барон Коэн в Ralph Lauren
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Лейкит Стэнфилд в Saint Laurent
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Чарльз Кинг в Frère
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Алан С.Ким в Thom Browne
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Лесли Одом-мл. в Brioni
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Риз Ахмед в Prada
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Дэниел Калуя в Bottega Veneta
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Лил Рел Хауэри в Zegna
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