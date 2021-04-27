Следующий шаг для тех, кто уже попробовал вещи с открытой спиной.

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На красной дорожке 93-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла 25 апреля, можно было проследить интересный тренд — платья с вырезом спереди. Самый смелый вариант был у Зендаи: вырез ее платья Valentino начинался сразу под грудью и заканчивался чуть выше пупка. Более сдержанные интерпретации показали Кэри Маллиган и Ванесса Кирби, которые оголили лишь тонкую полоску кожи. «Афиша Daily» собрала платья с вырезом спереди для грядущих теплых дней.

Платье Zara

4499 р.

Платье Zara

3299 р.

Платье Zara

2999 р.

Платье Lime

3999 р.

Платье Jacquemus

63 853 р.

Платье Reinaldo Lourenço

29 694 р.

Платье Bershka

2999 р.

Платье Bershka

2999 р.

Платье Pull & Bear

2599 р.

Платье Seen Users

87 819 р.

Платье & Other Stories

8990 р.

Платье H&M

1199 р.

Платье H&M

1899 р.
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