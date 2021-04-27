Следующий шаг для тех, кто уже попробовал вещи с открытой спиной.
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На красной дорожке 93-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла 25 апреля, можно было проследить интересный тренд — платья с вырезом спереди. Самый смелый вариант был у Зендаи: вырез ее платья Valentino начинался сразу под грудью и заканчивался чуть выше пупка. Более сдержанные интерпретации показали Кэри Маллиган и Ванесса Кирби, которые оголили лишь тонкую полоску кожи. «Афиша Daily» собрала платья с вырезом спереди для грядущих теплых дней.
Платье Zara4499 р.
Платье Zara3299 р.
Платье Zara2999 р.
Платье Lime3999 р.
Платье Jacquemus63 853 р.
Платье Reinaldo Lourenço29 694 р.
Платье Pull & Bear2599 р.
Платье Seen Users87 819 р.
Платье & Other Stories8990 р.
Платье H&M1199 р.
Платье H&M1899 р.
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