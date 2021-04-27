На красной дорожке 93-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», которая прошла 25 апреля, можно было проследить интересный тренд — платья с вырезом спереди. Самый смелый вариант был у Зендаи: вырез ее платья Valentino начинался сразу под грудью и заканчивался чуть выше пупка. Более сдержанные интерпретации показали Кэри Маллиган и Ванесса Кирби, которые оголили лишь тонкую полоску кожи. «Афиша Daily» собрала платья с вырезом спереди для грядущих теплых дней.