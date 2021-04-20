Любовь к спорту не должна мешать вашим теплым отношениям с фастфудом.
adidas представил коллекцию специально к All-American Games — ежегодному баскетбольному матчу, который McDonald’s проводит для выпускников школ из США и Канады. В создании дропа принял участие нью-йоркский дизайнер Эрик Эмануэль.
В коллаборацию, собственно, вошли вещи для баскетбола: два костюма из куртки и брюк, шорты с картошкой фри, футболка джерси, а также обувь — шлепанцы Adilette и кроссовки Forum 84 High. Все в фирменных цветах McDonald’s: красном, желтом и белом.
1 из 7
2 из 7
3 из 7
4 из 7
5 из 7
6 из 7
7 из 7
Коллекция McDonald’s All-American Game будет доступна 23 апреля на международном сайте adidas и в некоторых розничных магазинах.