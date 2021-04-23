Велосезон открыт: если в этом году вы, наконец, созрели для покупки велосипеда, то ищите ниже исчерпывающий гид о том, как выбрать подходящую модель для города. А также какие вещи и аксессуары обеспечат вам комфортную поездку.

Как выбрать городской велосипед?

Itsmybike Магазин велосипедов и велоаксессуаров

Отличительные черты городского велосипеда — прямая или относительно прямая посадка и небольшое число скоростей. Главное, что для езды на подобных велосипедах не нужна подготовка или специальная одежда: можно просто взять и поехать. Перед тем как начать выбирать подходящую модель, определитесь с особенностями вашего передвижения по городу. Например, если у вас на пути очень много подземных переходов, то нужен легкий велосипед, а если вам надо доезжать до места назначения быстро и при этом не взмокнуть, — дорожный. Тем, кому надо возить детей в сад и забирать покупки из магазина, подойдет вариант с низкой рамой.

Какие велосипеды для города бывают? Дорожный велосипед Это наша любимая модель — имеет не очень широкие колеса (до 35 мм) диаметром 28 дюймов, почти без протекторов, посадка не совсем прямая, примерно под 45 градусов. Такой велосипед быстрый, накатистый, на нем можно ехать, не прикладывая больших усилий. Круизер Велосипед с широким седлом и прямой посадкой. Имеет, как правило, широкий руль и толстые колеса 26-го диаметра. На таком велосипеде чувствуешь себя как в кресле, но едешь при этом не очень быстро. Хорош, если вы не уверены в своей физической подготовке или просто хотите ехать никуда не спеша. Складной велосипед Очень удобен в трех случаях: если вы хотите кататься за городом, сочетать велосипед и метро или если вам негде хранить транспорт. Шоссейный велосипед Тоже может быть хорош именно для городского передвижения. На него можно поставить крылья и передний багажник — получится почти дорожный велосипед, только быстрее. Велосипед с низкой рамой Его еще зачем‑то называют «с женской рамой». На таких велосипедах передвигаются почти все жители Нидерландов, например. У него прямая посадка, но при этом такой велосипед не стоит путать с круизером.

На что обращать внимание при покупке? Геометрия рамы и седло Пробуйте, насколько вам удобно сидеть под определенным углом наклона. И важно проверить, подходит ли для этой посадки седло: чем более наклонно вы сидите, тем более узкое седло вам нужно. Вес Тут важно понять, где и как вы будете использовать велосипед. Если у вас на работе есть велопарковка на улице, а дома удобный лифт (или вообще можно ставить велосипед на первом этаже), то по сути вам не так важен вес. Но если вы понимаете, что будете таскать велосипед везде, лучше определиться, какой вес вы готовы поднимать несколько раз в день. Ростовка У велосипедов есть размерная сетка рамы: надо выбрать под ваш рост, а потом уже настраивать высоту седла и рамы. Важно, чтобы когда вы ехали, нога выпрямлялась полностью в нижней части. Материал Сталь прочнее, но тяжелее. Алюминий легче и не ржавеет. Устройство Выбирайте велосипед с более простым устройством, чтобы было меньше чему ломаться. В таком случае вы сможете обойтись одним ТО в год. Втулка Велосипед с планетарной втулкой (центральной частью колеса. — Прим. ред.) всегда удобнее, так как все переключения скоростей будут происходить внутри нее, и цепь никогда не слетит. Количество скоростей На самом деле это не особо важный параметр. В центре Москвы и во всем Петербурге спокойно можно обходиться велосипедом с одной скоростью, три скорости нужны лишь иногда. Дополнительные скорости — скорее прикольное добавление. Дополнительные фичи В зависимости от ваших нужд надо проверить возможность установки багажника, корзины, переднего багажника, детского кресла и полноразмерных крыльев. Вообще, из обязательных аксессуаров мы рекомендуем следующие: — передний и задний фонари (даже если вам кажется, что вы не будете ездить по вечерам, это наверняка может случиться);

— хороший замок (U-lock или цепь);

— крылья;

— мультитул, насос (хотя можно накачать на заправке, в веломагазине, велокафе);

— что‑то для перевозки грузов/телефона.

В какой одежде удобно кататься по городу?

Софи Катается на городском велосипеде 10 лет

У меня розовый круизер с большим сиденьем, крыльями и звонком, без скоростей и ручного тормоза, который я купила еще в 2011 году в магазине недалеко от дома. Потом взяла к нему корзину где‑то в Сокольниках. Я чаще катаюсь в парках или на ВДНХ, там можно получить больше удовольствия, не отвлекаясь на светофоры, машины и пешеходов. Поэтому я надеваю шорты или леггинсы. Верх может быть любым. Также у меня был опыт катания в платье миди, и мне было комфортно. Что касается обуви, то обычно это кроссовки, но только потому, что я и так всегда в них. Думаю, будет удобно кататься и в любой другой обуви на плоском ходу. У меня есть корзинка, где я храню вещи, чтобы можно было переодеться или переобуться. С собой в поездку обычно беру воду, сумку, замок для велосипеда. Отдельного крепления для бутылки у меня нет, но с корзиной оно мне и не нужно. Еще у меня есть фонарик, так как они обязательны, если ты участвуешь в велозаездах по городу. Также у моего велосипеда был звонок в комплекте.

Артем Катается на городском велосипеде полгода

Я покупал велосипед осенью 2020-го, а этот год, как известно, сильно подкосил поставки почти в любой индустрии. В магазинах банально ничего не было, так что мой поиск перешел на «Авито». Взял Fuji Feather 2014 года, который нужно было немного пофиксить — поменять покрышки, перевернуть колесо и пройти ТО. Что касается выбора одежды, то все зависит от задачи и условий. Если ты едешь из точки А в точку Б — скажем, в офис, — то можно надеть под кофту футболку или белье из быстро отводящих влагу высокотехнологичных материалов. Это может быть полиамид вроде Dri-Fit (материал Nike для тренировок. — Прим. ред.): так ты не приедешь в офис мокрый. Хлопок же впитывает влагу и делает поездку менее комфортной. В идеале лучше взять с собой свежую футболку: Dri-Fit влагу выводит, но запах никто не отменял. Если офис в 10 минутах езды, ты едешь налегке или просто катаешься, можно одеться так же, как на прогулку. Я стараюсь надевать что‑то яркое вроде розового рюкзака или цветных носков. По поводу обуви — я уже год катаюсь в одной и той же паре Nike SB Stefan Janoski. Их плоская подошва крепко держится на педалях, и ступни чувствуют себя комфортно. Помните, что поездка может быть испорчена какими‑то мелочами: то жарко, то натирает ногу и так далее. Чем меньше лишних деталей в одежде, тем приятнее поездка . Мой аксессуар номер один для велосипеда — это шлем! В Москве это особенно важно, потому что культура доли автомобилистов оставляет желать лучшего . Лучше заранее позаботиться о сохранности головы. По той же причине у моего велосипеда есть задний и фронтальный фонари. А также со мной всегда бутылка воды.