Крупные бренды продолжают искать альтернативы кроссовкам и все охотнее объединяются с традиционными (не спортивными) обувными брендами. Пожалуй, наиболее заметные коллаборации выпускаются при участии Timberland и Clarks Originals. Чуть отстают по результативности совместные проекты с Sebago. Прошлой осенью к американским обувным классикам обратился Universal Works, а этой весной — Engineered Garments.

В совместную коллекцию вошли три силуэта — Overlap, Zipperdeck и Coverdeck. Каждая из них оснащена технологичной и практичной подошвой Vibram. Основное отличие моделей друг от друга — система шнуровки (особое внимание советуем обратить на пару с D-образными отверстиями). Коллаборационные силуэты доступны в различных исполнениях — из нарочито состаренной замши и искусственной экзотической кожи.