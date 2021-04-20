Совсем недавно пользователи тиктока переживали за девушку, случайно облившую голову клеем . История закончилась благополучно, а ленту приложения стали заполнять спортсменки, увлечение которых предполагает мучительные процедуры над волосами. Бальные танцовщицы делились сложностями гладких укладок с тонной лака, а синхронистки поделились секретом идеальной прически, которая переживет даже активные движения в воде.

Оказалось, что для глянцевого эффекта и пугающей фиксации, девушки используют желатин. Тугой пучок спортсменки покрывают тонким слоем раствора желатина, прочесывают и приглаживают волосы, затем высушивают (естественным образом или феном), а после наносят контрольный, внушительный слой смеси.

Распутывают подобную укладку тоже не без труда. Двукратная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева рассказывает, что синхронисткам приходится несколько часов сидеть под потоком горячей воды, пока желатин не растворится, но и после этого смесь окончательно вымывается из волос только спустя несколько промывок.