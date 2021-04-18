Демна Гвасалия не первый раз сотрудничает с Rammstein. Правда, до этого он приглашал любимую группу своего детства к коллаборации с брендом Vetements , а сейчас создал с музыкантами капсулу в рамках дома Balenciaga. Коллекция вышла ограниченным тиражом: в ней представлены плащ, две пары худи, лонгслив, футболка, а также аксессуары — кепка, сумка и рюкзак. На все вещи нанесен логотип Rammstein, а некоторые айтемы имеют уникальный принт — неопубликованный кадр из памятной съемки фотографа Готфрида Хельнвайна.

В съемке лимитированного дропа приняли участие фанаты группы: они представляют одежду из коллаборации в своих домах на фоне мерча, пластинок и других атрибутов, связанных с Rammstein.

Помимо этого Rammstein записали для Balenciaga двухчасовой плейлист в Apple Music. В него вошли 30 треков, включая песни Ланы Дель Рей, Arctic Monkeys, Placebo, Beaсty Boys, AC/DC и собственную песню Rammstein «Sehnsucht», которая была вдохновением для первой коллаборации с Vetements.

Приобрести вещи из коллекции можно на сайте Balenciaga и в магазинах бренда.