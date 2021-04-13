Шведы & Other Stories сотрудничают с Реджиной Пио — лондонским дизайнером родом из Сеула, обладательницей премии British Fashion Awards 2019. Вместе с одноименным брендом Реджины ретейлер представил совместную капсулу из экологически чистых и долговечных материалов — органического хлопка и смесового премиального шелка. В коллекции можно найти приталенное платье длины миди с акцентными рукавами: они выполнены из просвечивающего материала и заканчиваются нарядными манжетами. Главный плюс платья в том, что оно не привязано к сезону: в прохладу его можно носить с матовыми черными колготками и лоферами, а в теплое время года бренд предлагает стилизовать его с мюлями на платформе.