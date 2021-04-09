За последние несколько лет стилю Тимоте Шаламе было выписано неисчислимое количество комплиментов. Образы молодого американского актера активно обсуждали как в СМИ, так и в социальных сетях. У Шаламе действительно хороший вкус, но хорошо одетые знаменитости (особенно первой величины) — это не редкость. Нас больше впечатляет любовь актера к головным уборам.