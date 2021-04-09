Собрали головные уборы, которые точно бы оценил американский актер.
За последние несколько лет стилю Тимоте Шаламе было выписано неисчислимое количество комплиментов. Образы молодого американского актера активно обсуждали как в СМИ, так и в социальных сетях. У Шаламе действительно хороший вкус, но хорошо одетые знаменитости (особенно первой величины) — это не редкость. Нас больше впечатляет любовь актера к головным уборам.
Как правило, Шаламе делает выбор в пользу традиционных dad cap с круглым козырьком и небольшим логотипом спереди. Если судить по фотографиям из прессы, то у актера собралась внушительная коллекция головных уборов. В ней нашлось место для мерча нью-йоркского ресторана украинской кухни, кепки молодого бренда Rowing Blazers и атрибутики лондонского футбольного клуба «Челси».