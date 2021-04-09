Собрали головные уборы, которые точно бы оценил американский актер.

За последние несколько лет стилю Тимоте Шаламе было выписано неисчислимое количество комплиментов. Образы молодого американского актера активно обсуждали как в СМИ, так и в социальных сетях. У Шаламе действительно хороший вкус, но хорошо одетые знаменитости (особенно первой величины) — это не редкость. Нас больше впечатляет любовь актера к головным уборам.

Как правило, Шаламе делает выбор в пользу традиционных dad cap с круглым козырьком и небольшим логотипом спереди. Если судить по фотографиям из прессы, то у актера собралась внушительная коллекция головных уборов. В ней нашлось место для мерча нью-йоркского ресторана украинской кухни, кепки молодого бренда Rowing Blazers и атрибутики лондонского футбольного клуба «Челси».

Noah

4 603 р.

Call Me 917

2 120 р.

Dime

3 509 р.

The National Skateboard Co.

2 609 р.

Patagonia

3 490 р.

F.C.Real Bristol

75 долларов

Human Made

62 доллара

Wood Wood

4 409 р.

IDEA

4 049 р.

IDEA

7 800 р.

Caviar clothes

1 390 р.

PACCBET

9 897 р.

Dickies

2 208 р.

Keith Haring x Etudes

8 900 р.

Barbour

3 166 р.

Jam

4 949

Adidas Consortium x 424

3 045 р.

adidas

1 699 р.

Arte Antwerp

33 евро

Sporty & Rich

4 949 р.

Norse Projects

65 фунтов