Яркие и не очень, традиционные и футуристичные — «Афиша Daily» собрала пары на любой вкус.

New Balance Fresh Foam 1080v11

Модернизированные 1080 из линейки Fresh Foam. Одна из самых комфортных (особенно по посадке) пар для любителей длительных забегов.

Цена 15 990 р.
Asics Metaspeed Sky

Еще одни кроссовки японского бренда, посвященные грядущей (перенесенной с прошлого года) Олимпиаде в Токио.

Цена 20 990 р.
adidas Ultraboost 21

Новая версия одобренной Канье Уэстом пары. Как и предшественники, Ultraboost 21 подойдут и для тренировок, и для носки в городе.

Цена 15 999 р.
Puma Velocity Nitro

Сезонная новинка немецкого спортивного бренда с фирменной технологией амортизации Nitro Foam.

Цена 10 990 р.
Hoka One One Elevon 2

Как и большинство пар Hoka One One, Elevon 2 отличаются эффектной подошвой и пригодны даже для каждодневной носки в городской среде.

Цена 14 999 р.
Nike ZoomX Vaporfly Next% 2

Помимо функциональной составляющей, в пользу этой пары говорит ее дизайн. Разве это не восторг?

Цена 20 999 р.
Saucony Endorphin Shift

Образцовая пара от американских беговых классиков и беспроигрышная альтернатива New Balance.

Цена 11 490 р.
Mizuno Wave Skyrise

Очередной беговой шедевр от японского спортивного гиганта. С верхом из технологичной сетки, которая обеспечивает фиксацию и вентиляцию.

Цена 10 490 р.
Under Armour Machina 2

Если вы любите все контролировать, то эту пару можно синхронизировать с приложением MapMyRun и следить за каденсом, темпом, длиной шага и т. д.

Цена 15 199 р.
Nike ZoomX Invincible Run Flyknit

Легкий и упругий пеноматериал обеспечивает мягкость и возвращает энергию с каждым шагом — еще одно произведение искусства для бегунов.

Цена 14 999 р.
On Cloudswift

Фишка бренда On — технологичные подошвы. Они обеспечивают комфорт и напоминают гусеницы бульдозера или текстуру пчелиного улья.

Цена 11 315 р.
Brooks Hyperion Elite 2

Американский бренд, о беговых кроссовках которого в нашей стране знают по большому счету только спортсмены и энтузиасты.

Цена 24 000 р.
Asics Glideride 2

Сезонная новинка Asics с изогнутой стопой для любителей продолжительных забегов.

Цена 12 999 р.
Hoka One One Clifton 7

Эта женская пара — очередное подтверждение того, что беговые кроссовки могут быть красивыми. Нужно только поискать.

Цена 12 999 р.