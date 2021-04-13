Яркие и не очень, традиционные и футуристичные — «Афиша Daily» собрала пары на любой вкус.
Модернизированные 1080 из линейки Fresh Foam. Одна из самых комфортных (особенно по посадке) пар для любителей длительных забегов.
Еще одни кроссовки японского бренда, посвященные грядущей (перенесенной с прошлого года) Олимпиаде в Токио.
Новая версия одобренной Канье Уэстом пары. Как и предшественники, Ultraboost 21 подойдут и для тренировок, и для носки в городе.
Сезонная новинка немецкого спортивного бренда с фирменной технологией амортизации Nitro Foam.
Как и большинство пар Hoka One One, Elevon 2 отличаются эффектной подошвой и пригодны даже для каждодневной носки в городской среде.
Помимо функциональной составляющей, в пользу этой пары говорит ее дизайн. Разве это не восторг?
Образцовая пара от американских беговых классиков и беспроигрышная альтернатива New Balance.
Очередной беговой шедевр от японского спортивного гиганта. С верхом из технологичной сетки, которая обеспечивает фиксацию и вентиляцию.
Если вы любите все контролировать, то эту пару можно синхронизировать с приложением MapMyRun и следить за каденсом, темпом, длиной шага и т. д.
Легкий и упругий пеноматериал обеспечивает мягкость и возвращает энергию с каждым шагом — еще одно произведение искусства для бегунов.
Фишка бренда On — технологичные подошвы. Они обеспечивают комфорт и напоминают гусеницы бульдозера или текстуру пчелиного улья.
Американский бренд, о беговых кроссовках которого в нашей стране знают по большому счету только спортсмены и энтузиасты.
Сезонная новинка Asics с изогнутой стопой для любителей продолжительных забегов.
Эта женская пара — очередное подтверждение того, что беговые кроссовки могут быть красивыми. Нужно только поискать.