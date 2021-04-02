Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Сама решает, когда ей рычать, а когда молчать
Помните звериные пряди из 2007-го? Теперь они выглядят так. And I think that’s beautiful.
Серьги для тех, кто не может отпустить tumblr-эпоху. Эти стоят 295 фунтов, но комментаторы утверждают, что видели похожие на Etsy и подешевле
Презентация первого аромата Comme des Garçons, где эти самые духи буквально лились рекой. Рай для тех, кто, как я, любит мощно надушиться
Анна Махорина
Все еще морально не готова перестать носить колготки под джинсами
Пару месяцев назад Bottega Veneta снесла свой инстаграм (по мне, дешевый пиар-ход, так как почти уверена, что действующий инстаграм @newbottega принадлежит им, а не анонимному автору) и на днях представила диджитал-журнал. В нем, например, можно найти съемку с Мисси Эллиотт, которая вообще не изменилась за последние двадцать лет
Вот это я понимаю акцентный рукав
Saucony празднует сорокалетие линейки Jazz: кроссовочный бренд выпустил пару в теннисном стиле из органических материалов, при производстве которой вообще не использовался пластик
Мой новый любимый блогер мужского пола, стилистические приемы которого может легко использовать и женщина
Ин Франк
Ведет альтернативный раздел «Музыка» в рабочих чатах в Telegram
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как люди открывают для себя Gore-Tex
Очередное подтверждение того, что раньше реклама в принте была гораздо креативнее и интереснее
В коллекции бутлег-игрушек Marquee Marauders Club* обнаружен один из самых стильных киногеров последних лет — Говард Ратнер из «Uncut Gems»