Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Сама решает, когда ей рычать, а когда молчать

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HOLYHAIR (@giihee) Помните звериные пряди из 2007-го? Теперь они выглядят так. And I think that’s beautiful.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 50-m Store (@50mlondon) Серьги для тех, кто не может отпустить tumblr-эпоху. Эти стоят 295 фунтов, но комментаторы утверждают, что видели похожие на Etsy и подешевле

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от COMME des GARÇONS (@cdgarchive) Презентация первого аромата Comme des Garçons, где эти самые духи буквально лились рекой. Рай для тех, кто, как я, любит мощно надушиться

Анна Махорина Все еще морально не готова перестать носить колготки под джинсами

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Missy Elliott (@missymisdemeanorelliott) Пару месяцев назад Bottega Veneta снесла свой инстаграм (по мне, дешевый пиар-ход, так как почти уверена, что действующий инстаграм @newbottega принадлежит им, а не анонимному автору) и на днях представила диджитал-журнал. В нем, например, можно найти съемку с Мисси Эллиотт, которая вообще не изменилась за последние двадцать лет

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HYPEBAE (@hypebae) Saucony празднует сорокалетие линейки Jazz: кроссовочный бренд выпустил пару в теннисном стиле из органических материалов, при производстве которой вообще не использовался пластик

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paul Edwards. (@statuesquous) Мой новый любимый блогер мужского пола, стилистические приемы которого может легко использовать и женщина

Ин Франк Ведет альтернативный раздел «Музыка» в рабочих чатах в Telegram

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Throwing Fits (@throwingfits) Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как люди открывают для себя Gore-Tex

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J.P. (@veryadvanced) Очередное подтверждение того, что раньше реклама в принте была гораздо креативнее и интереснее