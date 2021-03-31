Для переменчивой весенней погоды
Российский бренд, славящийся своей технологичной одеждой, выпустил очередную сезонную коллекцию. Как и прежде, это понятная, легко адаптируемая одежда на каждый день.
Нас в первую очередь заинтересовало пончо из непромокаемого и непродуваемого материала. Дизайн максимально лаконичный: капюшон, нагрудный карман и застежка до груди. На выбор доступны две расцветки — салатовая и синяя.
Помимо пончо отдельного упоминания заслуживают стеганые куртки и жилеты, куртки-рубашки из денима, джинсы расслабленного кроя и обновленная линейка хлопковых вещей.
Весенне-летняя коллекция SHU уже поступила в продажу. Купить вещи можно в фирменных магазинах и на официальном сайте бренда (там же можно ознакомиться с полным ассортиментом). Цены варьируются от 1490 рублей за кардхолдер до 10 990 рублей за пончо.