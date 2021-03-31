Российский бренд, славящийся своей технологичной одеждой, выпустил очередную сезонную коллекцию. Как и прежде, это понятная, легко адаптируемая одежда на каждый день.

Нас в первую очередь заинтересовало пончо из непромокаемого и непродуваемого материала. Дизайн максимально лаконичный: капюшон, нагрудный карман и застежка до груди. На выбор доступны две расцветки — салатовая и синяя.