За последние несколько лет базирующийся в Токио бренд аксессуаров nana-nana заметно расширил аудиторию и географию продаж. Сумки nana-nana добрались даже до столичного универмага «Цветной».

Вероятно, очередной релиз бренда поспособствует дальнейшему росту его популярности. Речь о коллаборации с одной из самых популярных спортивных лиг мира — NBA. В коллекцию вошли узнаваемые модели A4, A5, а также более традиционная сумка в форме круга.

Аксессуары украшены совместным брендингом сторон и выполнены в цветах таких команд лиги, как «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Бостон Селтикс», «Майами Хит» и «Бруклин Нетс». Сумки доступны в двух опциях — из кожи и из полупрозрачного поливинилхлорида.