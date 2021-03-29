По сообщению «Известий», зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с запросом о проведении проверки официального инстаграма Dolce & Gabbana. По его мнению, контент аккаунта марки подпадает под статью КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних» и должен быть ограничен для просмотра детей на территории России. К своему заявлению Выборный приложил скриншоты IGTV бренда: в ролике, вышедшем в рамках кампании к 14 февраля, участвуют представители сообщества ЛГБТК+. Депутат утверждает, что «пропаганда гомосексуализма» приобрела агрессивный, массовый характер.

Это не первое обращение парламентария в правоохранительные органы по поводу пропаганды нетрадиционных семейных ценностей среди подростков. Меньше месяца назад он добился блокировки аналогичной информации в «ВКонтакте». Согласно статье Кодекса об административных правонарушениях, за подобный контент придется заплатить штраф в размере до 1 млн рублей или получить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.