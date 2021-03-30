Велюровое худи, высокие лоферы, мюли на платформе, ожерелье как у принцессы Дианы и другие новинки марта.

Кепка Cocoshnick

Локальный бренд головных уборов теперь выпускает не только шляпы. К теплому сезону марка подготовила кепки с двусмысленной надписью.

Цена 4000 р.
Бусы Apeiron

Универсальное украшение, которое одинаково удачно поддержит и повседневный лук, и экстремально нарядный.

Цена 7600 р.
Жакет Osome 2 Some

Модные пиджаки теперь не только укорочены по длине, но еще и имеют короткие рукава. Носим их как топ на голое тело (или поверх бра).

Цена 16 800 р.
Поло Drôle de Monsieur

Роскошное поло в винтажном стиле. В таком хоть на теннисный корт, хоть на свидание.

Цена 11 700 р.
Куртка Carhartt WIP

Весенняя (по-хорошему даже летняя) интерпретация классической рабочей куртки Michigan Coat.

Цена 17 990 р.
Мюли Vagabond Atelier

C каждым новым сезоном платформа на нашей обуви становится все выше. Эти мюли в приятном лаймовом оттенке приблизились к отметке максимум.

Цена 14 200 р.
Платье & Other Stories

Шведская марка представила капсулу Spring Flowers, где можно найти вот такое конвенционально весеннее платье.

Цена 7990 р.
Сумка Arny Praht

Бюджетная сумка багет — для тех, кто хочет поддержать локальные марки и пока не набил оскомину на трендовых 90-х.

Цена 3790 р.
Чокер Beaded Breakfast

Роскошный чокер с массивным кристаллом в духе Дианы — необычный взгляд на украшения из бисера.

Цена 7990 р.
Сабо Crocs

Новая модель кроксов — Platform Clog — идеальный баланс между классической подошвой и гипертрофированной платформой Bae.

Цена 3999 р.
Casio G-Shock

Брутальная модель GMD-B800 в нежных цветах: кроме пыльно-розового в коллекции есть еще фисташковый и дымчато-серый.

Цена 9990 р.
Поло Lacoste x Polaroid

Коллаборация бренда одежды с Polaroid выглядит именно так, как вы себе это представляете: с принтами из моментальных фотографий.

Цена 16 990 р.
Жилет Reserved

Жилет + кроше: осенний и весенний тренды объединились в одной яркой вещи из сезонной коллекции Reserved.

Цена 2999 р.
Сумка COS

Раньше дутые стеганые сумки мы носили только в размере XL, положив туда полдома, а теперь в таком исполнении можно найти ярких малышек — как раз на весну.

Цена 3990 р.
Рубашка Lazy Oaf

Игры на ностальгии в одежде продолжаются. В этот раз умилительная марка Lazy Oaf вспомнила фантастику детства — фильм «Инопланетянин».

Цена 8490 р.
Куртка Portuguese Flannel

Мастера рубашек выпустили образцовую рабочую куртку, которая при должной стилизации может выполнять роль пиджака.

Цена 11 249 р.
Ботинки Dr. Martens

Смелая интерпретация популярной модели 1461 — с верхом из замши разных цветов. Колорблокинг сотого уровня.

Цена £190
Сандалии UGG

Не первая пушистая модель UGG, но одна из самых «конфетных».

Цена 12 000 р.
Рубашка Uterqüe

Приятная находка в череде блузок с пышными рукавами и воротничками: добротная вышивка и продуманный фасон.

Цена 10 590 р.
Часы Casio G-Shock

Пополнение в женской линейке ударопрочных и водоотталкивающих часов G-Shock. Те самые часы для тех, кто не носит часов.

Цена 11 790 р.
Ботинки Premiata

В новой коллекции итальянских мастеров обнаружены эффектные лоферы. Внимания заслуживает как минимум завышенная конструкция.

Цена €420
Худи ZNY х Masha Tsigal

Российский бренд неожиданно и приятно заколлабился с Машей Цигаль: в совместном дропе два велюровых костюма — черный и лиловый.

Цена 5400 р.