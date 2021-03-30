Велюровое худи, высокие лоферы, мюли на платформе, ожерелье как у принцессы Дианы и другие новинки марта.
Локальный бренд головных уборов теперь выпускает не только шляпы. К теплому сезону марка подготовила кепки с двусмысленной надписью.
Универсальное украшение, которое одинаково удачно поддержит и повседневный лук, и экстремально нарядный.
Модные пиджаки теперь не только укорочены по длине, но еще и имеют короткие рукава. Носим их как топ на голое тело (или поверх бра).
Роскошное поло в винтажном стиле. В таком хоть на теннисный корт, хоть на свидание.
Весенняя (по-хорошему даже летняя) интерпретация классической рабочей куртки Michigan Coat.
C каждым новым сезоном платформа на нашей обуви становится все выше. Эти мюли в приятном лаймовом оттенке приблизились к отметке максимум.
Шведская марка представила капсулу Spring Flowers, где можно найти вот такое конвенционально весеннее платье.
Бюджетная сумка багет — для тех, кто хочет поддержать локальные марки и пока не набил оскомину на трендовых 90-х.
Роскошный чокер с массивным кристаллом в духе Дианы — необычный взгляд на украшения из бисера.
Новая модель кроксов — Platform Clog — идеальный баланс между классической подошвой и гипертрофированной платформой Bae.
Брутальная модель GMD-B800 в нежных цветах: кроме пыльно-розового в коллекции есть еще фисташковый и дымчато-серый.
Коллаборация бренда одежды с Polaroid выглядит именно так, как вы себе это представляете: с принтами из моментальных фотографий.
Жилет + кроше: осенний и весенний тренды объединились в одной яркой вещи из сезонной коллекции Reserved.
Раньше дутые стеганые сумки мы носили только в размере XL, положив туда полдома, а теперь в таком исполнении можно найти ярких малышек — как раз на весну.
Игры на ностальгии в одежде продолжаются. В этот раз умилительная марка Lazy Oaf вспомнила фантастику детства — фильм «Инопланетянин».
Мастера рубашек выпустили образцовую рабочую куртку, которая при должной стилизации может выполнять роль пиджака.
Смелая интерпретация популярной модели 1461 — с верхом из замши разных цветов. Колорблокинг сотого уровня.
Приятная находка в череде блузок с пышными рукавами и воротничками: добротная вышивка и продуманный фасон.
Пополнение в женской линейке ударопрочных и водоотталкивающих часов G-Shock. Те самые часы для тех, кто не носит часов.
В новой коллекции итальянских мастеров обнаружены эффектные лоферы. Внимания заслуживает как минимум завышенная конструкция.
Российский бренд неожиданно и приятно заколлабился с Машей Цигаль: в совместном дропе два велюровых костюма — черный и лиловый.