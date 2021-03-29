Много белых цветов и черной смородины — рассказываем про духи, которые появились на полках в преддверии апреля.

Givenchy L'Interdit Edition Millesime

Лимитированная версия классического аромата L’Interdit — на этот раз с увеличенной концентрацией белых цветов апельсина.

Цена 8045 р.
By Kilian Princess Fleur D'Oranger

Кажется, белые цветы — тренд этой весны. By Kilian тоже щедро добавили их в свою композицию для принцесс.

Цена 6500 р.
Memo Argentina

Аргентина через призму парфюмеров Memo пахнет кустами дикой розы и смородины.

Цена 24 700 р.
Zadig & Voltaire This Is Us!

Унисекс-аромат травяного чая с молоком.

Цена 4499 р.
Meo Fusciuni Varanasi

Композиция, посвященная индийской столице смерти, вышла не пугающей, а, напротив, приносящей умиротворение — благодаря уду, амбре и благовониям.

Цена 21 500 р.
Tom Ford Tubéreuse Nue

Синтетический запах чистоты, который со временем превращается в сливочный и согревающий букет.

Цена 27 300 р.
Diptyque Orphéon

Удачная смесь пудровых компонентов с древесными нотами и оттенками можжевельника.

Цена 14 800 р.
Byredo Mixed Emotions

Дачный набор из малинового и смородинового варенья и крепкого чая разбавляют животные ноты.

Цена 17 650 р.
Подробности по теме
Чем пахнет весна-2021? Желтыми цветами и цитрусовыми десертами
Чем пахнет весна-2021? Желтыми цветами и цитрусовыми десертами