Много белых цветов и черной смородины — рассказываем про духи, которые появились на полках в преддверии апреля.
Givenchy L'Interdit Edition Millesime
Лимитированная версия классического аромата L’Interdit — на этот раз с увеличенной концентрацией белых цветов апельсина.
Цена 8045 р.
By Kilian Princess Fleur D'Oranger
Кажется, белые цветы — тренд этой весны. By Kilian тоже щедро добавили их в свою композицию для принцесс.
Цена 6500 р.
Memo Argentina
Аргентина через призму парфюмеров Memo пахнет кустами дикой розы и смородины.
Цена 24 700 р.
Meo Fusciuni Varanasi
Композиция, посвященная индийской столице смерти, вышла не пугающей, а, напротив, приносящей умиротворение — благодаря уду, амбре и благовониям.
Цена 21 500 р.
Tom Ford Tubéreuse Nue
Синтетический запах чистоты, который со временем превращается в сливочный и согревающий букет.
Цена 27 300 р.
Diptyque Orphéon
Удачная смесь пудровых компонентов с древесными нотами и оттенками можжевельника.
Цена 14 800 р.
Byredo Mixed Emotions
Дачный набор из малинового и смородинового варенья и крепкого чая разбавляют животные ноты.
Цена 17 650 р.
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