Какой пластик нужен?

Есть три варианта материала для колец: термоусадочный (шринк) пластик, пластика для запекания, паста для моделирования. Каждый из них требует определенных условий для работы.

Самый простой в обращении — термоусадочный пластик. Достаточно отрезать полоску материала, запечь ее в духовке и скорректировать размер получившегося кольца. Учтите, что во время термообработки шринк уменьшится примерно в два раза, но станет толще. Пластик для запекания и паста для моделирования сложнее в использовании. По сути это тот же пластилин: вы сами задаете форму будущего изделия, прежде чем оно затвердеет при термообработке или на воздухе. Поэтому в первые разы изделия могут быть неровными и с бугорками. Но немного практики — и никто не сможет отличить их от магазинных.

Для колец можно использовать и обычный бутылочный пластик — с маркировкой 6 (PS). В работе он почти идентичен остальным вариантам. Единственное отличие — в нанесении рисунка. Материал бутылок гладкий, и чернила на него нормально не перенесутся, будут стекать. Поэтому одну из сторон заготовки будущего кольца нужно отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Шероховатость удержит чернила на месте до высыхания, и рисунок закрепится.