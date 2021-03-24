Забудьте про фенечки из бисера, тренд на «детские аксессуары» развивается и усложняется. Теперь умения плести недостаточно, придется разобраться, как работать с пластиком, и научиться делать цветастые колечки. Собрали в одном месте все, что потребуется для создания игрушечных украшений.
Какой пластик нужен?
Есть три варианта материала для колец: термоусадочный (шринк) пластик, пластика для запекания, паста для моделирования. Каждый из них требует определенных условий для работы.
Самый простой в обращении — термоусадочный пластик. Достаточно отрезать полоску материала, запечь ее в духовке и скорректировать размер получившегося кольца. Учтите, что во время термообработки шринк уменьшится примерно в два раза, но станет толще. Пластик для запекания и паста для моделирования сложнее в использовании. По сути это тот же пластилин: вы сами задаете форму будущего изделия, прежде чем оно затвердеет при термообработке или на воздухе. Поэтому в первые разы изделия могут быть неровными и с бугорками. Но немного практики — и никто не сможет отличить их от магазинных.
Для колец можно использовать и обычный бутылочный пластик — с маркировкой 6 (PS). В работе он почти идентичен остальным вариантам. Единственное отличие — в нанесении рисунка. Материал бутылок гладкий, и чернила на него нормально не перенесутся, будут стекать. Поэтому одну из сторон заготовки будущего кольца нужно отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Шероховатость удержит чернила на месте до высыхания, и рисунок закрепится.
Какие инструменты понадобятся?
Первое и самое важное — форма для колец. Можно купить подходящую по размеру в магазинах для хобби и рукоделия или сделать ее самому. Тут подойдут любые продолговатые предметы толщиной с палец, например маркеры. Еще могут пригодиться стеки для лепки и небольшие шпатели — с их помощью будет легче сгладить поверхность будущего изделия. Они же помогут поэкспериментировать с дизайном: добавить ямки, засечки и другие элементы. Если однотонные кольца кажутся вам скучными, обратите внимание на резиновые штампы для отпечатывания рисунков. Достаточно нанести чернила, приложить инструмент к заготовке — и все, на ободке появился принт. Хотя рисовать на пластике можно и традиционными способами. Например, для шринк-пластика подойдут маркеры.
Как украшать кольца?
Добавлять стразы и бусины, перематывать лентами, наносить рисунки — украшать кольца можно чем угодно. Есть всего два правила, о которых стоит помнить.
— Клей, на который будет «посажен» декор, должен быть только водостойким. Так кольца останутся в первозданном виде, даже если вы будете мыть с ними руки.
— Для принтов используйте только перманентные чернила на спиртовой основе. Другие материалы могут растечься, стереться или вовсе испариться.
Что еще может пригодиться?
Если в качестве основы вы выбрали пасту для моделирования, держите под рукой емкость с теплой водой. На воздухе материал быстро твердеет. Чтобы исправить неудавшийся изгиб, нужно размягчить материал — и теплая вода с этим отлично справляется. Зимой с этой функцией справится батарея.
Также вам пригодится лак для пластика. Он бывает двух видов — глянцевый и матовый. И помимо дополнительного эффекта решает две проблемы: слегка выравнивает поверхность, если она получилась неидеальной, и защищает кольцо от царапин.
Где покупать расходники?
Все, что только может потребоваться для изготовления колец, можно найти в магазинах для хобби и рукоделия. Разве что шринк-пластика там может не быть — его вообще достаточно сложно найти в розницу в крупном магазине. Но на помощь спешат маркетплейсы и локальные точки, специализирующиеся на скрапбукинге.