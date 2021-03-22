Один из самых смелых и интересных, на наш взгляд, союзов возвращается с новым релизом. На этот раз Asics и Vivienne Westwood представили вольную интерпретацию модели Gel-Kayano 27.

Привычный верх кроссовок вы не увидите. Его спрятали в полупрозрачную оболочку из термополиуретана. Сквозь нее просвечивается разве что фирменный брендинг Asics из полосок на боковой панели.

У подобного решения есть объяснение. Дизайнеры вдохновлялись чулками из латекса из архивов Vivienne Westwood. Лаконичная оболочка из термополиуретана украшена совместным брендингом сторон и рядом декоративных деталей. Завершает силуэт футуристичная подошва с фирменной технологией амортизации Flytefoam.

Коллаборационные Gel-Kayano 27 доступны в трех цветовых решениях: черном, оранжевом и лиловом.