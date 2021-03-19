Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Запуталась во всех бежевых профилях инстаграма
Максимально эстетичный бренд Officine Universelle Buly 1803 выпустил ароматические стикеры на маски. Тот редкий случай, когда косметический бренд действительно придумывает что‑то новое
Коллаборация Dr. Martens и Рика Оуэнса как обувь мечты для шибари-энтузиастов
Вероника Фабиан трансформирует в украшения те предметы, которые мы часто ассоциируем с социализацией. Например бутылку шампанского
Анна Махорина
Ведет «тетрадь смерти» — только для брендов
Не знаю, насколько стеклянная ваза в форме пластикового пакета практична, но она точно красива!
Лондонская художница вяжет бра, имитирующие женскую грудь, и делится в постах личными историями, связанными с ней. Например, под этим фото она рассказывает, как в подростковом возрасте ее шеймили за маленькую грудь, а потом она приняла свое тело и теперь очень гордится, что выкормила троих детей
Fila выпустила коллекцию с иконическими вещами бренда и подготовила к релизу локальную кампанию «Be different, be iconic». Четыре российских героя из творческой среды рассказали о своем профессиональном пути. Тренд на спорт еще долго нас не покинет, так что новый дроп только в путь
В детстве часы с калькулятором казались мне одним из крутейших гаджетов. Время прошло, но меня все еще одолевает соблазн приобрести себе такие
Неважно, как вы относитесь к Palace. Просто посмотрите на эту джинсовую жилетку из коллаборации с The North Face Purple Label. Просто восторг
С чем с чем, а со свитерами у Блонди МакКоя никогда не было проблем. Очередное тому подтверждение в новом релизе его бренда Thames