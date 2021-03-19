Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Запуталась во всех бежевых профилях инстаграма

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Officine Universelle Buly 1803 (@officine_universelle_buly) Максимально эстетичный бренд Officine Universelle Buly 1803 выпустил ароматические стикеры на маски. Тот редкий случай, когда косметический бренд действительно придумывает что‑то новое

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Veronika Fabian (@veroofabian) Вероника Фабиан трансформирует в украшения те предметы, которые мы часто ассоциируем с социализацией. Например бутылку шампанского

Анна Махорина Ведет «тетрадь смерти» — только для брендов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от annedonzévincentchagnon (@annedonzevincentchagnon) Не знаю, насколько стеклянная ваза в форме пластикового пакета практична, но она точно красива!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cassie (@cassiearnoldfiberart) Лондонская художница вяжет бра, имитирующие женскую грудь, и делится в постах личными историями, связанными с ней. Например, под этим фото она рассказывает, как в подростковом возрасте ее шеймили за маленькую грудь, а потом она приняла свое тело и теперь очень гордится, что выкормила троих детей

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FILA RUSSIA (@fila_russia_official) Fila выпустила коллекцию с иконическими вещами бренда и подготовила к релизу локальную кампанию «Be different, be iconic». Четыре российских героя из творческой среды рассказали о своем профессиональном пути. Тренд на спорт еще долго нас не покинет, так что новый дроп только в путь

Ин Франк Намерен сыграть в покер с Гарри Каспаровым

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от END. (@end_clothing) В детстве часы с калькулятором казались мне одним из крутейших гаджетов. Время прошло, но меня все еще одолевает соблазн приобрести себе такие

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hiking Patrol® (@hikingpatrol) Неважно, как вы относитесь к Palace. Просто посмотрите на эту джинсовую жилетку из коллаборации с The North Face Purple Label. Просто восторг