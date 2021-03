04

В самом начале пандемии Abitu, как и большинство марок в России и мире, столкнулась со сложностями. Работа производств остановилась примерно на месяц, многие наемные сотрудники, в том числе швеи, были вынуждены на неопределенный срок уехать из России и не вернулись до сих пор. Плюс были неполадки с поставками материалов из‑за границы. Одновременно с этим во время пандемии совсем не стало поводов для нарядных выходов, хотя многие девушки хотели поднять себе настроение и готовились к будущим мероприятиям. Как написала одна клиентка Abitu, директор по международным отношениям отеля Plaza в Нью-Йорке: «I just want something fun and pretty to look forward to» («Я просто хочу ждать чего‑то забавного и симпатичного»).