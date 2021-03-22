Пока половина из нас не хочет вылезать из спортивных штанов уже второй год подряд, вторая мечтает о роскошных нарядах в стиле сериала «Бриджертоны». Если вы относите себя к последним, присмотритесь к локальной марке Abitu.
Бренд создали летом 2019 года подруги и коллеги Алина Кокконен и Алина Двоеглазова. Обе девушки получили профильное образование по направлениям PR и бренд-менеджмент соответственно, а также проходили стажировки в Италии — в Istituto Europeo di Design и Istituto Marangoni. Несколько лет работали в пиаре и маркетинге в сфере моды в Москве и в какой‑то момент решили попробовать сделать совместный проект.
Abitu за 10 секунд:
Название бренда происходит от латинского слова «habitus», что означает «внешний вид, облик, наряд». Дизайнерам понравилось, как звучит слово и как выглядит его транскрипция, где на первый план выходит буква «a»: именно транскрипцию в итоге использовали для названия и логотипа.
Запуская марку, создательницы остановились на идее о statement top — нарядном топе, который будет определять весь образ. Девушкам самим не хватало такой вещи. По словам Алины и Алины, это женственный предмет вне времени, который идеально подойдет эдакой принцессе в большом городе, современной сказочной героине. А стилистику Abitu в целом они определяют как неоромантизм.
Сейчас у марки можно найти не только нарядные топы с фигурным декольте и акцентными рукавами, но также приталенные платья, жакеты и рубашки прямого кроя с коротким рукавом на манер гавайских. Все вещи производятся в Москве, так как дизайнерам важно контролировать все процессы лично и при необходимости быстро вносить корректировки. Жаккардовые ткани с шелком в составе поставляются из Турции и Китая, хотя девушки изучают и другие рынки поставщиков. Идеи для дизайна приходят легко: Алина и Алина постоянно обсуждают будущие модели и делятся друг с другом своими задумками. По их словам, в таком творческом союзе решения принимаются быстро.
В самом начале пандемии Abitu, как и большинство марок в России и мире, столкнулась со сложностями. Работа производств остановилась примерно на месяц, многие наемные сотрудники, в том числе швеи, были вынуждены на неопределенный срок уехать из России и не вернулись до сих пор. Плюс были неполадки с поставками материалов из‑за границы. Одновременно с этим во время пандемии совсем не стало поводов для нарядных выходов, хотя многие девушки хотели поднять себе настроение и готовились к будущим мероприятиям. Как написала одна клиентка Abitu, директор по международным отношениям отеля Plaza в Нью-Йорке: «I just want something fun and pretty to look forward to» («Я просто хочу ждать чего‑то забавного и симпатичного»).
Кстати, о покупателях: с самого первого месяца работы у Abitu уже были иностранные клиенты. Сейчас Великобритания, США и ОАЭ — ключевые направления марки. Создательницы строят свой бренд как международный, много внимания уделяют работе с блогерами на западном рынке. В России же топы и другие вещи Abitu выбирают девушки, которые собираются на мероприятия, где нужно выглядеть нарядно: например, в Большой театр или на ужин в ресторане.
Приобрести одежду Abitu можно на сайте бренда. Диапазон цен: от 9000 рублей за корсетный топ с рукавами-лямками из органзы до 25 тыс. рублей за платье мини с рукавами-буфами. Также у марки есть хлопковый брендированный шопер за 2000 рублей.