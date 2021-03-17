Редактор раздела «Красота» Анна Махорина даже после самоизоляции не перестала делать покупки офлайн — и вот почему.
По данным компании АКИТ, в первый месяц 2021 года россияне совершили почти на 50% больше онлайн-покупок, чем год назад: это 211 млн рублей против 142. Разница впечатляющая, но если посмотреть на соотношение онлайн- и офлайн-продаж, то доля интернет-трат все еще ничтожно мала: 11,8% от общего объема, по данным «СберИндекса».
На мои покупательские привычки не повлиял даже весенний карантин прошлого года. Я, конечно, активно шопилась онлайн, но только потому, что магазины предлагали существенные скидки на новые коллекции: этим хотелось воспользоваться. Тогда я еще не знала, что из локдауна мы выйдем только к середине июня, то есть практически к началу сезонных распродаж. Ну хоть порадовала себя обновками на карантине — просто доставала новую макси-юбку Uniqlo х Ines de La Fressange из жатой ткани и слиперы Vagabond с квадратными носами, надевала все это и смотрела на себя в зеркало. Вот мой тип фитнеса на карантине.
Что же меня останавливает в онлайн-шопинге? Если глобально, то это наверняка профдеформация: я несколько лет работала в брендах и знаю, что вещь в каталоге на сайте и вещь в магазине — это иногда две очень разные вещи. В ход идут защипы, которые помогают посадить вещь на модели «как надо», правильный свет, удачные позы, ретушь и другие уловки фотопродакшенов. Если вы посещаете сайт Zara и их магазины, то видели разницу и понимаете, о чем я. Если же говорить о частностях, то вот мои личные барьеры.
Неправильный размер
Речь идет не только о размерном ряду, но и просто о масштабе вещи. Часто подобные факапы случаются с предметами для дома. Я следила в инстаграме за ремонтом основательницы «Периодики» Вари Веденеевой, она смеялась над своим новым стулом — заказывали его как кресло, а по факту это пуфик. Знаю подобные истории с заказом рабочих столов в офис, которые оказывались журнальными — всю партию пришлось возвращать. У меня такое бывало с косметикой, когда забывала в описании посмотреть объем: заказала очищающую маску Origins, пришел тюбик размером с пробник. Друг купил на «Озоне» шампунь и хвастался, что дешевле, чем в аптеке: банка оказалась в два раза меньше аптечной.
Что уж говорить про размер обуви и одежды. Если я все же решусь заказать онлайн, то сто раз опрошу всех знакомых, изучу фото клиентов марки, сверюсь с размерной таблицей и в итоге все равно закажу не то: дважды возвращала «мартинсы» на «Ламоду», зато как‑то заказала Hunter на размер больше, так как моего не было, — пришлись в пору.
Плохое качество
За примерами далеко ходить не надо: в интернете полно фотографий категории «ожидание/реальность» в контексте онлайн-шопинга — особенно с AliExpress. Тут мы снова возвращаемся к талантам профессионального фотопродакшена, благодаря которому сейчас не отличишь Mango от Jacquemus (хотя говорят, что у последнего качество тоже бывает не очень). Или вот недавно я радовалась, что Bershka начала делать классную одежду: пришла в магазин и не узнала айтемы с сайта.
Иногда в каталогах бывают вещи буквально на грани с реальностью: я работала в одном российском мультибренде, который просил дизайнера перекрашивать одежду в фотошопе. Знаю примеры, когда не успевали отшить семпл к съемке каталога и просто добавляли на сайт 3D-модель одежды.
Посадка, брак и еще миллион причин
Никогда не знаешь, подойдет ли тебе цвет вещи, а также длина и крой: и даже параметры модели в карточке товара не помогают. Иногда копирайтеру вообще лень запрашивать у продюсера рост модели, и он ставит цифру на глазок — точно знаю такие случаи и после этого не доверяю описаниям на сайте.
К тому же для меня офлайн-шопинг, как ни парадоксально, — это экономия времени: пришла, увидела, купила. А в онлайне сначала купила, потом подождала доставку, потом сходила в пункт самовывоза. И это еще если брака нет: мама купила осенью пуховик Mango, пришел с бракованным карманом — посылка шла обратно на склад пару недель, потом еще столько же ждали возврат денежных средств.
И, в конце концов, офлайн-шопинг — это досуг: посмотреть интерьеры магазинов, поглазеть на манекены и развеску, примерить что‑то. Покупать, кстати, необязательно.