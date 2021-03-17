Редактор раздела «Красота» Анна Махорина даже после самоизоляции не перестала делать покупки офлайн — и вот почему.

По данным компании АКИТ, в первый месяц 2021 года россияне совершили почти на 50% больше онлайн-покупок, чем год назад: это 211 млн рублей против 142. Разница впечатляющая, но если посмотреть на соотношение онлайн- и офлайн-продаж, то доля интернет-трат все еще ничтожно мала: 11,8% от общего объема, по данным «СберИндекса».

Грубо говоря, всего лишь каждый десятый идет покупать в интернет, а все остальные — в торговый центр. И я среди них.

На мои покупательские привычки не повлиял даже весенний карантин прошлого года. Я, конечно, активно шопилась онлайн, но только потому, что магазины предлагали существенные скидки на новые коллекции: этим хотелось воспользоваться. Тогда я еще не знала, что из локдауна мы выйдем только к середине июня, то есть практически к началу сезонных распродаж. Ну хоть порадовала себя обновками на карантине — просто доставала новую макси-юбку Uniqlo х Ines de La Fressange из жатой ткани и слиперы Vagabond с квадратными носами, надевала все это и смотрела на себя в зеркало. Вот мой тип фитнеса на карантине.

Что же меня останавливает в онлайн-шопинге? Если глобально, то это наверняка профдеформация: я несколько лет работала в брендах и знаю, что вещь в каталоге на сайте и вещь в магазине — это иногда две очень разные вещи . В ход идут защипы, которые помогают посадить вещь на модели «как надо», правильный свет, удачные позы, ретушь и другие уловки фотопродакшенов. Если вы посещаете сайт Zara и их магазины, то видели разницу и понимаете, о чем я. Если же говорить о частностях, то вот мои личные барьеры.

Неправильный размер Речь идет не только о размерном ряду, но и просто о масштабе вещи. Часто подобные факапы случаются с предметами для дома. Я следила в инстаграме за ремонтом основательницы «Периодики» Вари Веденеевой, она смеялась над своим новым стулом — заказывали его как кресло, а по факту это пуфик. Знаю подобные истории с заказом рабочих столов в офис, которые оказывались журнальными — всю партию пришлось возвращать. У меня такое бывало с косметикой, когда забывала в описании посмотреть объем: заказала очищающую маску Origins, пришел тюбик размером с пробник . Друг купил на «Озоне» шампунь и хвастался, что дешевле, чем в аптеке: банка оказалась в два раза меньше аптечной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Throwing Fits (@throwingfits) «Я покупаю на финальной распродаже вещи, которые нельзя вернуть — Я меряю их и вижу, что мне не подходит»

Что уж говорить про размер обуви и одежды. Если я все же решусь заказать онлайн, то сто раз опрошу всех знакомых, изучу фото клиентов марки, сверюсь с размерной таблицей и в итоге все равно закажу не то: дважды возвращала «мартинсы» на «Ламоду», зато как‑то заказала Hunter на размер больше, так как моего не было, — пришлись в пору.

Плохое качество За примерами далеко ходить не надо: в интернете полно фотографий категории «ожидание/реальность» в контексте онлайн-шопинга — особенно с AliExpress. Тут мы снова возвращаемся к талантам профессионального фотопродакшена, благодаря которому сейчас не отличишь Mango от Jacquemus (хотя говорят, что у последнего качество тоже бывает не очень). Или вот недавно я радовалась, что Bershka начала делать классную одежду: пришла в магазин и не узнала айтемы с сайта.

Иногда в каталогах бывают вещи буквально на грани с реальностью: я работала в одном российском мультибренде, который просил дизайнера перекрашивать одежду в фотошопе . Знаю примеры, когда не успевали отшить семпл к съемке каталога и просто добавляли на сайт 3D-модель одежды.

Посадка, брак и еще миллион причин Никогда не знаешь, подойдет ли тебе цвет вещи, а также длина и крой: и даже параметры модели в карточке товара не помогают. Иногда копирайтеру вообще лень запрашивать у продюсера рост модели, и он ставит цифру на глазок — точно знаю такие случаи и после этого не доверяю описаниям на сайте. К тому же для меня офлайн-шопинг, как ни парадоксально, — это экономия времени: пришла, увидела, купила. А в онлайне сначала купила, потом подождала доставку, потом сходила в пункт самовывоза. И это еще если брака нет: мама купила осенью пуховик Mango, пришел с бракованным карманом — посылка шла обратно на склад пару недель, потом еще столько же ждали возврат денежных средств. И, в конце концов, офлайн-шопинг — это досуг: посмотреть интерьеры магазинов, поглазеть на манекены и развеску, примерить что‑то. Покупать, кстати, необязательно.