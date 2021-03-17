Выработать рациональный подход к уходу за кожей бывает непросто: каждый день появляются новые средства и процедуры. Часть из них действительно полезны, другие основаны только на маркетинге. Научиться понимать, что нужно вашей коже, легче, если изучить ее процессы и связь со здоровьем. Подобрали книги, которые помогут в этом разобраться.

«Что скрывает кожа: 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить» Йаэль Адлер

Книга для тех, кто только начал интересоваться кожей с научной точки зрения. Доктор медицинских наук Йаэль Адлер легким и живым языком рассказывается о строении кожи, ее жизненном пути от младенчества до старости, о связи состоянии кожи со здоровьем в целом. Автор затрагивает темы дерматологических заболеваний и косметологических проблем, а также рассказывает о мерах их профилактики. Как правильно давить прыщи, если невозможно удержаться, почему нельзя избавиться от целлюлита и чем вредны татуировки — все это подробно обсуждается в книге «Что скрывает кожа».

«Бьюти-минимализм: чем опасен гиперуход за кожей и что делать, чтобы не навредить себе» Сэнди Скотницки, Кристофер Шульган

Книга несет в себе чуть ли не революционную для бьюти-индустрии идею: в уходе за кожей тоже нужна мера, а активные вещества — не панацея. Автор, дерматолог Сэнди Скотницки, подробно объясняет, почему иногда стоит отказаться от многоступенчатого ухода, почему косметика должна быть проще и как частое мытье может навредить здоровью в целом. Как пишет научный редактор книги Адэль Мифтахова, «Бьюти-минимализм» — не столько о косметике, а о ее осознанном потреблении. Рассуждения Сэнди Скотницки будут интересны в том числе людям с большим опытом в уходе за кожей.

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«Clean: The New Science of Skin» James Hamblin

Доктор и журналист Джеймс Хэмблин проводит в своей книге не столько медицинское, как культурологическое исследование того, что означает быть чистым. Он расспрашивает о гигиене дерматологов, аллергологов, микробиологов, косметологов, любителей мыла, инвесторов или, к примеру, амишей, приходя к выводу, что наши представления о том, как надо мыться, вообще не связаны с наукой, а основываются исключительно на принятых ритуалах или самоощущении. Джеймс также рассказывает, как и зачем решился на самый продолжительный эксперимент в своей жизни: автор почти не ходит в душ вот уже шесть лет.

«Человек противный. Зачем нашему безупречному телу столько несовершенств» Йаэль Адлер

Йаэль Адлер в слегка ироничной, но доброй манере поднимает вопросы, о которых обычно предпочитают стыдливо умалчивать. Почему нам хочется ковыряться в носу, как мы выбираем партнеров по запаху и почему мужчины с возрастом лысеют, а женщины, наоборот, обрастают бородой. Эту книгу нельзя назвать литературой про кожу, но автор, практикующий дерматолог, довольно подробно рассматривает кожные и венерические заболевания, а также другие, не менее важные вопросы, которые влияют на состояние тела, — контрацепцию, менструацию, гормональный фон. Можем сказать точно, после прочтения человеческие несовершенства вызывают куда меньше отторжения.

«Skincare: The Ultimate No-Nonsense Guide» Caroline Hirons

Автор книги Кэролайн Хайронс за тридцать лет работы в бьюти-индустрии стала всемирно известным экспертом по уходу за кожей. В своем блоге она пишет подробные обзоры на косметические продукты, объясняя, кому, зачем и в какой ситуации нужно то или иное средство. Кэролайн рассказывает о косметике, исходя не только из собственных ощущений, но и опираясь на исследования, чем и заслужила доверие у своих читателей. Спустя годы блогерства Хайронс написала книгу, в которой изложила лучшие, по ее мнению, способы добиться здоровой кожи, опровергла мифы и объяснила, как выбирать подходящую для себя косметику. У книги четкая структура, поэтому она отлично подойдет новичкам, которые хотят разобраться в азах ухода за кожей.

«The Skincare Bible: Your No-Nonsense Guide to Great Skin» Anjali Mahto

Британский доктор-дерматолог Анджали Махто скептически относится к суперфудам, цветочным водам и прочим модным веяниями псевдоосознанного ухода за кожей. Вместо дорогостоящих продуктов она скорее посоветует те, что имеют под собой прочную доказательную базу. Автор также рассказывает о причинах появления акне, розацеа и других кожных заболеваниях и предлагает способы решения проблем — как на уровне процедур и ухода, так и на уровне смены образа жизни.

«Кожа в психоанализе» Хорхе Ульник

В своем научном труде Хорхе Ульник, доктор медицинских наук и психиатр, рассматривает кожные заболевания как особую форму проявления переживаний. Автор приводит множество примеров из своей практики, рассказывает о пациентах с дерматологическими проблемами и проводит связь между ментальным здоровьем и кожей. Большое внимание уделяется состоянию кожи со стороны психосоматики, но врач также рассматривает причины кожных самоповреждений или эффект плацебо при нетрадиционных методах лечения. Книга предназначается для дерматологов, психоаналитиков и врачей других специальностей, поэтому в процессе изложения Ульник оперирует медицинскими терминами, но в целом неподготовленный читатель тоже сможет читать «Кожу в психоанализе».

«Let’s Face It: Secrets of a Skincare Obsessive» Rio Viera-Newton