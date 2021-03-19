Make Street Style Great Again!
Один из самых популярных форматов в инстаграме — аккаунты с фотографиями, вызывающими ностальгию. Кураторы посвящают страницы архивным обложкам, рекламным кампаниям глянцевых изданий, одежде, мерчу, кроссовкам, фильмам и сериалам, искусству и много чему еще.
Еще один аккаунт с пометкой «ностальгический», на который мы предлагаем обратить внимание, — Street Reference. Он посвящен старому стритстайлу — времен, когда само это слово еще не вызывало на лицах у людей неоднозначных гримас.
В аккаунте публикуются сканы стритсайла из архивных номеров японских тематических журналов: Kerouac, Fruits Magazine, Zipper и других. Японская уличная мода всегда была особенной — другим миром с яркими цветовыми сочетаниями в одежде, смелыми и не поддающимися воображению аксессуарами, броским макияжем.
Подписаться на Street Reference стоит как минимум по двум причинам. Первая — образовательная: побольше узнать о феномене японского стритстайла. Вторая — регулярно вдохновляться.