Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Заходит на Fragrantica чаще, чем в Facebook

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от COMME des GARÇONS (@cdgarchive) Первый аромат бренда Comme des Garcons (сейчас его часто так и называют, Comme des Garcons 1) в трех форматах, которые сейчас не найти: твердые духи в небольшой баночке, масло для тела и эссенция для купания

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOEWE Perfumes (@loewe_perfumes) Парфюмерное отделение бренда Loewe не так давно унифицировало внешний вид всех флаконов. И это тот случай, когда единообразие сработало на руку — композиции у духов бренда всегда были на высоте, а вот дизайн некоторых оставлял вопросы

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dazed Fashion (@dazedfashion) Роскошные туфли из коллекции Celine 2013 года. Правда, мой разум бескомпромиссно рисует картины их столкновения с московской слякотью

Анна Махорина Ставит пломбы по цене платьев Simone Rocha

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nm (@nicolemclaughlin) Королева апсайкла Николь Маклафлин сделала для Puma куртку из вратарских перчаток. «Добавлено в ваш вишлист»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Self Love Magazine That’s REAL (@sundaymorningview) Поставлю на заставку телефона как ремайндер о том, что не стоит верить успешному успеху примерно всех пользователей инстаграм

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A N I S S A K E R M I C H E (@anissakermiche) Марка Anissa Kermiche, которую мы любим за вазы-ягодицы и елочные игрушки-груди, к 8 Марта выпустила моносерьгу в виде бра. 100% выручки с продаж на этой неделе пойдет в лондонскую благотворительную организацию Solace, помогающую женщинам и детям

Подробности по теме Какой год, такие и игрушки: елочные украшения Anissa Kermiche Какой год, такие и игрушки: елочные украшения Anissa Kermiche

Ин Франк Коллекционирует бирки от вещей Carhartt WIP

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Saucony Originals (@sauconyoriginals) Американские классики беговой обуви и крупный британский ретейлер вновь объединились для создания совместной пары кроссовок. Очень и очень красиво. На этот раз за основу взяли модель Grid Azura 2000

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Gamboa (@leoneski) А это впечатляющий пример того, как круто можно анонсировать свою коллаборацию. Мастер-класс от Reebok, Awake NY и The New York Times

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brooks Brothers (@brooksbrothers) Просто красивейшая вырезка из архивного каталога Brooks Brothers. Это 1966 год, на минуточку