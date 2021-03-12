Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все — работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Заходит на Fragrantica чаще, чем в Facebook
Первый аромат бренда Comme des Garcons (сейчас его часто так и называют, Comme des Garcons 1) в трех форматах, которые сейчас не найти: твердые духи в небольшой баночке, масло для тела и эссенция для купания
Парфюмерное отделение бренда Loewe не так давно унифицировало внешний вид всех флаконов. И это тот случай, когда единообразие сработало на руку — композиции у духов бренда всегда были на высоте, а вот дизайн некоторых оставлял вопросы
Роскошные туфли из коллекции Celine 2013 года. Правда, мой разум бескомпромиссно рисует картины их столкновения с московской слякотью
Анна Махорина
Ставит пломбы по цене платьев Simone Rocha
Королева апсайкла Николь Маклафлин сделала для Puma куртку из вратарских перчаток. «Добавлено в ваш вишлист»
Поставлю на заставку телефона как ремайндер о том, что не стоит верить успешному успеху примерно всех пользователей инстаграм
Марка Anissa Kermiche, которую мы любим за вазы-ягодицы и елочные игрушки-груди, к 8 Марта выпустила моносерьгу в виде бра. 100% выручки с продаж на этой неделе пойдет в лондонскую благотворительную организацию Solace, помогающую женщинам и детям
Какой год, такие и игрушки: елочные украшения Anissa Kermiche
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Какой год, такие и игрушки: елочные украшения Anissa Kermiche
Продолжаем рубрику неуместных разговоров на свидании
Ин Франк
Коллекционирует бирки от вещей Carhartt WIP
Американские классики беговой обуви и крупный британский ретейлер вновь объединились для создания совместной пары кроссовок. Очень и очень красиво. На этот раз за основу взяли модель Grid Azura 2000
А это впечатляющий пример того, как круто можно анонсировать свою коллаборацию. Мастер-класс от Reebok, Awake NY и The New York Times
Просто красивейшая вырезка из архивного каталога Brooks Brothers. Это 1966 год, на минуточку
Деннис Родман с макияжем и браслеты на носки: инстаграм-находки редакторов «Красоты»
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Деннис Родман с макияжем и браслеты на носки: инстаграм-находки редакторов «Красоты»