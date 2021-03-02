Это не первый раз, когда девушку обвиняют в попытке нажиться на громких лозунгах. В прошлый раз «Мам, купи!» выпустил футболки с надписью «ЛГБТ-секс-инструктор из НАТО», процитировав слова политолога Александра Малькевича, которые тот сказал в программе «60 минут» на канале «Россия 1». Никакие отчисления с продаж продукции в пользу сообщества ЛГБТК+ также не планировались. Ранее Дарья была замешана в еще одном скандале: в сеть утекли переписки, где девушка грубит своей сотруднице — вслед за этим ее раскритиковали еще и за маленькие зарплаты в компании.

«Афиша Daily» собрала реакции пользователей твиттера на тизер неоднозначной новинки бренда