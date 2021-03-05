Формально весна уже наступила, и не важно, что погода пока говорит об обратном. Ожидания тепла — самое время вспомнить о грядущих праздниках: будь то Международный женский день или дни рождения близких. Вместе с магазинами «Стокманн» мы собрали масштабный гид по подаркам. 4–8 марта в универмагах вам подарят 100% кэшбэк и бесплатно упакуют подарки.
партнерский материал
Зеркало A+T Home Décor4490 р.
Очки Izipizi3990 р.
Шарф Moschino19 900 р.
Парфюмерная вода Diptique14 990 р.
Шкатулка Coincasa2690 р.
Свитер Cap Horn2990 р.
Шампунь La corvette2050 р.
Пальто Hugo36 590 р.
Свеча Yankee Candle2190 р.
Ремень Levi’s2990 р.
Чашка с блюдцем ИФЗ2690 р.
Тарелка Coincasa890 р.
Парфюмерная вода Byredo19 500 р.
Крем-масло для тела La bruket4150 р.
Гель для душа American Crew2350 р.
Серьги Nature bijoux3700 р.
Жидкая помада Estée Lauder2990 р.
Мыло La corvette650 р.
Парфюмерная вода Serge Lutens11 550 р.
Свеча Lampe Berger2950 р.
Плащ Lauren Ralph Lauren30 990 р.
Сумка Lauren Ralph Lauren25 990 р.
Галстук Hugo6190 р.
Аромадиффузор Lampe Berger3150 р.
Серьги Exclaim5490 р.
Парфюмерная вода Hermetica16 290 р.
Шарф Moschino19 990 р.
Свитер Boss49 990 р.
Кольцо Franck Herval1620 р.
Френч-пресс Le creuset6050 р.
Парфюмерная вода Juliette Has a Gun8200 р.
Масло для бороды Tabac1490 р.
Колье Exclaim5290 р.
Тарелка Coincasa1790 р.
Набор кружек Le creuset5500 р.
Свитер Tommy Hilfiger17 990 р.
Ваза Asa2790 р.
Свеча Esteban4790 р.
Зонт Karl Lagerfeld4390 р.
Маска Dr.Jart+2860 р.
Браслет Ori Tao2976 р.
Кольцо Franck Herval2540 р.
Хлопковая блуза Gerry Weber9990 р.
Куртка Tommy Jeans15 990 р.
Чайник Le creuset8600 р.
Помада для укладки Johnny’s Chop Shop990 р.
Кольцо Dyrberg Kern5730 р.
Портмоне Construe2590 р.
Юбка Karl Lagerfeld11 990 р.
Ваза Cristal d’arques5490 р.
Зонт Moschino7990 р.
Кепка Levi’s1990 р.
Платье Hugo25 990 р.
Парфюмерная вода Xerjoff18 350 р.
Свитер Tommy Hilfiger16 990 р.
Парфюмерная вода Moresque13 390 р.
Чехол для наушников Guess1190 р.
Очки солнцезащитные A+More2290 р.
Кошелек Karl Lagerfeld10 290 р.
Сумка Karl Lagerfeld24 790 р.
Куртка Karl Lagerfeld29 590 р.
Шарф Guess3690 р.
Парфюмерная вода Casamorati25 490 р.
«Стокманн» хорош тем, что можно купить все необходимое в одной локации: от одежды и аксессуаров до косметики популярных брендов и товаров для дома. Можно выбрать онлайн и купить офлайн. В универмагах «Стокманн» вас ждут бесплатная упаковка и приятные бонусы.
Например, во время акции «Праздники в „Стокманн“» (4–8 марта) действует 100% кешбэк — вся сумма покупки моментально зачислится на карту постоянного покупателя, ей можно оплатить дополнительные покупки (в этот же день и до понедельника включительно). Кроме того, в период акции универмаг дарит всем покупателям гастрономические и бьюти-комплименты от партнеров сети и мерч — фирменный шоппер, футболку из органического хлопка или носочки, а также интерьерные постеры.