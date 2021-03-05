«Стокманн» хорош тем, что можно купить все необходимое в одной локации: от одежды и аксессуаров до косметики популярных брендов и товаров для дома. Можно выбрать онлайн и купить офлайн. В универмагах «Стокманн» вас ждут бесплатная упаковка и приятные бонусы.

Например, во время акции «Праздники в „Стокманн“» (4–8 марта) действует 100% кешбэк — вся сумма покупки моментально зачислится на карту постоянного покупателя, ей можно оплатить дополнительные покупки (в этот же день и до понедельника включительно). Кроме того, в период акции универмаг дарит всем покупателям гастрономические и бьюти-комплименты от партнеров сети и мерч — фирменный шоппер, футболку из органического хлопка или носочки, а также интерьерные постеры.