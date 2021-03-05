Формально весна уже наступила, и не важно, что погода пока говорит об обратном. Ожидания тепла — самое время вспомнить о грядущих праздниках: будь то Международный женский день или дни рождения близких. Вместе с магазинами «Стокманн» мы собрали масштабный гид по подаркам. 4–8 марта в универмагах вам подарят 100% кэшбэк и бесплатно упакуют подарки.

партнерский материал
партнерский материал

Зеркало A+T Home Décor

4490 р.

Очки Izipizi

3990 р.

Шарф Moschino

19 900 р.

Парфюмерная вода Diptique

14 990 р.

Шкатулка Coincasa

2690 р.

Свитер Cap Horn

2990 р.

Шампунь La corvette

2050 р.

Пальто Hugo

36 590 р.

Свеча Yankee Candle

2190 р.

Ремень Levi’s

2990 р.

Чашка с блюдцем ИФЗ

2690 р.

Тарелка Coincasa

890 р.

Парфюмерная вода Byredo

19 500 р.

Крем-масло для тела La bruket

4150 р.

Гель для душа American Crew

2350 р.

Серьги Nature bijoux

3700 р.

Жидкая помада Estée Lauder

2990 р.

Мыло La corvette

650 р.

Парфюмерная вода Serge Lutens

11 550 р.

Свеча Lampe Berger

2950 р.

Плащ Lauren Ralph Lauren

30 990 р.

Сумка Lauren Ralph Lauren

25 990 р.

Галстук Hugo

6190 р.

Аромадиффузор Lampe Berger

3150 р.

Серьги Exclaim

5490 р.

Парфюмерная вода Hermetica

16 290 р.

Шарф Moschino

19 990 р.

Свитер Boss

49 990 р.

Кольцо Franck Herval

1620 р.

Френч-пресс Le creuset

6050 р.

Парфюмерная вода Juliette Has a Gun

8200 р.

Масло для бороды Tabac

1490 р.

Колье Exclaim

5290 р.

Тарелка Coincasa

1790 р.

Набор кружек Le creuset

5500 р.

Свитер Tommy Hilfiger

17 990 р.

Ваза Asa

2790 р.

Свеча Esteban

4790 р.

Зонт Karl Lagerfeld

4390 р.

Маска Dr.Jart+

2860 р.

Браслет Ori Tao

2976 р.

Кольцо Franck Herval

2540 р.

Хлопковая блуза Gerry Weber

9990 р.

Куртка Tommy Jeans

15 990 р.

Чайник Le creuset

8600 р.

Помада для укладки Johnny’s Chop Shop

990 р.

Кольцо Dyrberg Kern

5730 р.

Портмоне Construe

2590 р.

Юбка Karl Lagerfeld

11 990 р.

Ваза Cristal d’arques

5490 р.

Зонт Moschino

7990 р.

Кепка Levi’s

1990 р.

Платье Hugo

25 990 р.

Парфюмерная вода Xerjoff

18 350 р.

Свитер Tommy Hilfiger

16 990 р.

Парфюмерная вода Moresque

13 390 р.

Чехол для наушников Guess

1190 р.

Очки солнцезащитные A+More

2290 р.

Кошелек Karl Lagerfeld

10 290 р.

Сумка Karl Lagerfeld

24 790 р.

Куртка Karl Lagerfeld

29 590 р.

Шарф Guess

3690 р.

Парфюмерная вода Casamorati

25 490 р.

«Стокманн» хорош тем, что можно купить все необходимое в одной локации: от одежды и аксессуаров до косметики популярных брендов и товаров для дома. Можно выбрать онлайн и купить офлайн. В универмагах «Стокманн» вас ждут бесплатная упаковка и приятные бонусы.

Например, во время акции «Праздники в „Стокманн“» (4–8 марта) действует 100% кешбэк — вся сумма покупки моментально зачислится на карту постоянного покупателя, ей можно оплатить дополнительные покупки (в этот же день и до понедельника включительно). Кроме того, в период акции универмаг дарит всем покупателям гастрономические и бьюти-комплименты от партнеров сети и мерч — фирменный шоппер, футболку из органического хлопка или носочки, а также интерьерные постеры.