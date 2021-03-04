Готовимся к новому сезону и изучаем весенне-летние тренды 2021 года.

Верхняя одежда с принтом

При всей универсальности оверсайз-тренчей цвета хаки и бежевых пальто в этом сезоне отметить хочется яркие оттенки и принты. Беспроигрышный вариант для тех, кто пока не готов к тотальным экспериментам, — анималистичный принт. Леопарда, зебры, питона и даже коровы много как на подиумах, так и в масс-маркете. Если подобные джунгли не новинка в вашем гардеробе, обратите внимание на пестрый петчворк, цветочную вышивку и этнические мотивы. Совет тем, кто готов пуститься во все тяжкие, — обувь в подобном образе совсем не обязана быть спокойной.

Платья-сетки

Тюлевые вещи романтического толка уступают место другой прозрачной одежде — на этот раз более откровенной. Сетка в почете любая: спортивная, в духе баскетбольных джерси, вязаная, будто из книг для рукодельниц 80-х, и даже металлическая. Степень прозрачности выбирайте, исходя из личного комфорта.

Завязки, кулиски и шнурки

С легкой руки Симона Жакмюса вещи с завязками прочно обосновались в нашем летнем гардеробе. В этом году шнурки и кулиски заменяют все остальные виды застежек и декора: ищите их на жакетах вместо пуговиц, на босоножках вместо ремешков и на брюках вместо пояса или ремня.

Прорези и дырки

Тренд на квадратные вырезы, открывающие ключицы, и боди с высокой посадкой на бедре перешел на следующий уровень: весной и летом 2021-го мы носим вещи с прорезями на самых неожиданных предметах гардероба и местах. Prada покрывает водолазку дырками в хаотичном порядке, Off-White делает сумку в виде куска сыра, а масс-маркет предлагает традиционные разрезы в области декольте, талии и пояса.

Летний вязаный трикотаж

Тренд, который в том или ином виде возвращается каждое лето: если в прошлом сезоне в почете было кружево кроше, то в этом — просто вязаное полотно, желательно из натурального волокна. Кроме того, теперь носим не только вязаные топы и платья, но также всевозможные низы от велосипедок и шортов до легинсов со штрипками. А также вязаные аксессуары. Прием вязаного тотал-лука тоже все еще актуален.

Велюр и нулевые

Меган Фокс претендует на звание новой звезды стритстайла, продажи духов бренда Бритни Спирс растут, личная жизнь Пэрис Хилтон снова кого‑то интересует — кажется, на дворе снова нулевые. А вместе с ними велюр и стразы. Найти подходящий костюм можно в любом спортивном магазине, а потом проапгрейдить его блестками. Или обратиться к корифеям гламура на каждый день — Juicy Couture.

Бра и корсеты

Пока одни обсуждали актерский состав «Бриджертонов», другие искали корсеты и вздыхали, что приевшиеся рукава-фонарики и завышенная талия еще долго не выйдут из трендов. Ударяться в историческую реконструкцию не стоит: корсет будет отлично смотреться поверх оверсайз-футболки или рубашки и разбавит образ с широкими джинсами и кроссовками.

Строгие вещи с чужого плеча

И снова power dressing, который не пропадает с радаров последние несколько сезонов. Что нового? Во-первых, найти вещи нужной посадки становится легче — ими изобилуют массовые бренды. Во-вторых, узоры, детали и сложные фасоны больше не под запретом, поэтому обратите внимание не только на однотонные пиджаки, а также добавьте пояса, цепи и завязки.

Обувь на платформе

В возвращение туфель на платформе сложно поверить примерно так же, как в возвращение низкой посадки юбок и брюк. Но факт остается фактом: дизайнеры (и модники) наигрались с босоножками, в которых вы практически идете босыми по асфальту, и вспомнили про старую добрую платформу в лучших традициях Miu Miu. Причем, судя по уже осенне-зимней коллекции Prada, обувь на высокой подошве будет с нами еще как минимум в следующем сезоне (но, скорее всего, и того дольше).

Мюли на плоской подошве

Пережиток работы из дома — роскошная «домашняя» обувь. Стилизовать ее стоит, будто вы рок-звезда из прошлого или как минимум Гарри Стайлз: добавьте шелковые вещи, перья, расслабленные фасоны. Или дополните мюли носками грубой вязки и строгим костюмом.

Кроссовки «для зала»

Десять лет назад комбинация платья и кроссовок произвела мини-революцию в нашем модном сознании. Тренд описал круг и вернулся: только теперь кроссовки в стиле «сменка для зала» мы носим с высокими носками в рубчик. А сочетаем хоть с юбкой-карандаш до середины икры, хоть с брючным костюмом.