Готовимся к новому сезону и изучаем весенне-летние тренды 2021 года.

Верхняя одежда с принтом

Stand Studio, 32 146 р.

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Marni, 77 250 р.

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Stand Studio, 50 463 р.

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При всей универсальности оверсайз-тренчей цвета хаки и бежевых пальто в этом сезоне отметить хочется яркие оттенки и принты. Беспроигрышный вариант для тех, кто пока не готов к тотальным экспериментам, — анималистичный принт. Леопарда, зебры, питона и даже коровы много как на подиумах, так и в масс-маркете. Если подобные джунгли не новинка в вашем гардеробе, обратите внимание на пестрый петчворк, цветочную вышивку и этнические мотивы.

Совет тем, кто готов пуститься во все тяжкие, — обувь в подобном образе совсем не обязана быть спокойной.

Платья-сетки

Omut, 29 000 р.

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Rick Owens, 21 422 р.

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Antonella Rizza, 18 364 р.

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Тюлевые вещи романтического толка уступают место другой прозрачной одежде — на этот раз более откровенной. Сетка в почете любая: спортивная, в духе баскетбольных джерси, вязаная, будто из книг для рукодельниц 80-х, и даже металлическая. Степень прозрачности выбирайте, исходя из личного комфорта.

Завязки, кулиски и шнурки

Bershka, 1799 р.

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Jacquemus, 48 222 р.

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Cos, 10 990 р.

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С легкой руки Симона Жакмюса вещи с завязками прочно обосновались в нашем летнем гардеробе. В этом году шнурки и кулиски заменяют все остальные виды застежек и декора: ищите их на жакетах вместо пуговиц, на босоножках вместо ремешков и на брюках вместо пояса или ремня.

Прорези и дырки

Lime, 1999 р.

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Bershka, 2599 р.

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Prada, 90 000 р.

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Тренд на квадратные вырезы, открывающие ключицы, и боди с высокой посадкой на бедре перешел на следующий уровень: весной и летом 2021-го мы носим вещи с прорезями на самых неожиданных предметах гардероба и местах. Prada покрывает водолазку дырками в хаотичном порядке, Off-White делает сумку в виде куска сыра, а масс-маркет предлагает традиционные разрезы в области декольте, талии и пояса.

Летний вязаный трикотаж

Monki, 1700 р.

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Cos, 3990 р.

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Lime, 2599 р.

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Тренд, который в том или ином виде возвращается каждое лето: если в прошлом сезоне в почете было кружево кроше, то в этом — просто вязаное полотно, желательно из натурального волокна. Кроме того, теперь носим не только вязаные топы и платья, но также всевозможные низы от велосипедок и шортов до легинсов со штрипками. А также вязаные аксессуары. Прием вязаного тотал-лука тоже все еще актуален.

Велюр и нулевые

Zara, 2599 р.

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Juicy Сouture, £17,5

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Weekday, 2999 р.

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Меган Фокс претендует на звание новой звезды стритстайла, продажи духов бренда Бритни Спирс растут, личная жизнь Пэрис Хилтон снова кого‑то интересует — кажется, на дворе снова нулевые. А вместе с ними велюр и стразы.

Найти подходящий костюм можно в любом спортивном магазине, а потом проапгрейдить его блестками. Или обратиться к корифеям гламура на каждый день — Juicy Couture.

Бра и корсеты

Dion Lee, 22 116 р.

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Bershka, 1799 р.

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Lime, 1599 р.

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Пока одни обсуждали актерский состав «Бриджертонов», другие искали корсеты и вздыхали, что приевшиеся рукава-фонарики и завышенная талия еще долго не выйдут из трендов. Ударяться в историческую реконструкцию не стоит: корсет будет отлично смотреться поверх оверсайз-футболки или рубашки и разбавит образ с широкими джинсами и кроссовками.

Строгие вещи с чужого плеча

Bershka, 4499 р.

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Bershka, 2599 р.

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Zara, 2999 р.

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И снова power dressing, который не пропадает с радаров последние несколько сезонов. Что нового? Во-первых, найти вещи нужной посадки становится легче — ими изобилуют массовые бренды. Во-вторых, узоры, детали и сложные фасоны больше не под запретом, поэтому обратите внимание не только на однотонные пиджаки, а также добавьте пояса, цепи и завязки.

Обувь на платформе

H&M, 1624 р.

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Vagabond, 8000 р.

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Bimba Y Lola, £155

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В возвращение туфель на платформе сложно поверить примерно так же, как в возвращение низкой посадки юбок и брюк. Но факт остается фактом: дизайнеры (и модники) наигрались с босоножками, в которых вы практически идете босыми по асфальту, и вспомнили про старую добрую платформу в лучших традициях Miu Miu. Причем, судя по уже осенне-зимней коллекции Prada, обувь на высокой подошве будет с нами еще как минимум в следующем сезоне (но, скорее всего, и того дольше).

Мюли на плоской подошве

Birkenstock, 7737 р.

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Zara, 8299 р.

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Zara, 7999 р.

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Пережиток работы из дома — роскошная «домашняя» обувь. Стилизовать ее стоит, будто вы рок-звезда из прошлого или как минимум Гарри Стайлз: добавьте шелковые вещи, перья, расслабленные фасоны. Или дополните мюли носками грубой вязки и строгим костюмом.

Кроссовки «для зала»

Nike, 4080 р.

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Reebok, 8699 р.

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Bimba Y Lola, £104

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Десять лет назад комбинация платья и кроссовок произвела мини-революцию в нашем модном сознании. Тренд описал круг и вернулся: только теперь кроссовки в стиле «сменка для зала» мы носим с высокими носками в рубчик. А сочетаем хоть с юбкой-карандаш до середины икры, хоть с брючным костюмом.

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